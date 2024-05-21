Riskli Yapıların Yıkımı ve Dönüşümü İçin Yeni Düzenlemeler Yayımlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Riskli Yapıların Yıkımı ve Dönüşümü İçin Yeni Düzenlemeler Yayımlandı

Riskli Yapıların Yıkımı ve Dönüşümü İçin Yeni Düzenlemeler Yayımlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Başkanlığı tarafından yayımlanan yönetmelik ile riskli yapıların tespiti, tahliye edilmesi ve yıktırılması süreçleri düzenlendi. Yönetmeliğe göre, riskli yapıların tespiti ve yıkımı için maliklere tebligatlar yapılacak, muhtarlıkta ilan edilecek ve internet üzerinden duyurulacak. Riskli yapının tahliye edilmesi ve yıkımı için idarece süre verilecek, aksi takdirde yapı idari makamlarca yıktırılacak. Ayrıca, riskli yapılardaki taşınmazları öncelikli olarak Başkanlık satın alabilecek.

21.05.2024 20:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Başkanlığının, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmenliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, riskli yapıların bir an evvel tespit edilip yıktırılması için tespit, tahliye ve yıkıma ilişkin tebligatlar, yapının kapısına asılacak, maliklere e-Devlet üzerinden bildirilecek ve muhtarlıkta 15 gün süreyle ilan edilecek.

Riskli yapılara ilişkin tutanaklar, Kentsel Dönüşüm Başkanlığının internet sayfasında da 15 gün süreyle duyurulacak.

Riskli yapının tahliye edilmesi ve yıktırılması için idarece 90 günden fazla olmamak üzere süre verilecek, aksi takdirde yapı idari makamlarca tahliye edilip yıktırılacak.

Riskli yapının tespiti ve tahliyesinin malik veya kiracılarca engellenmesi durumunda, tespit ve tahliye için mülki amirden alınacak yazılı izinle yapının kapısı çilingirle açtırılabilecek.

Yıktırılmadığı tespit edilen riskli yapının yıktırma iş ve işlemleri, Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca bizzat yaptırılacak.

Başkanlık, riskli yapılardaki taşınmazı öncelikli satın alabilecek

Dönüşüm uygulamaları konusunda karar, hisseleri oranında maliklerin salt çoğunluğuyla alınacak.

Yapı ruhsatı ve sözleşmelerin feshi de dahil maliklerin tamamının muvafakatiyle yapılması gereken tüm iş ve işlemler, maliklerin salt çoğunluğuyla yürütülebilecek.

Fesih işleminden sonra yapılacak uygulamalara hisseleri oranında paydaşların salt çoğunluğuyla karar verilecek.

Kanun kapsamındaki yapıların yıktırılmasından sonra arsa haline gelen taşınmazlarda ortaklığın giderilmesi davası açılabilecek.

Satış bedelinin eksik hesaplandığı gerekçesiyle satış işleminin yargı kararıyla iptal edilmesi durumunda, satış bedeli yargı kararında belirtilen şekilde hesaplanacak. Bedel arasındaki fark, hisseyi alan malik tarafından hissesi satılan eski malike ödenecek.

Riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında herhangi bir taşınmaz satılacaksa Kentsel Dönüşüm Başkanlığı bu taşınmazı öncelikle satın alma hakkına sahip olacak.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Riskli Yapıların Yıkımı ve Dönüşümü İçin Yeni Düzenlemeler Yayımlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:36 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve 6 oyuncu PFDK’ye sevk edildi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve 6 oyuncu PFDK'ye sevk edildi
20:40 Prof. Naci Görür: Marmara’da deprem olursa Türkiye diz üstü çöker Prof. Naci Görür: Marmara'da deprem olursa Türkiye diz üstü çöker
20:33 Singapur uçağındaki türbülansta can kaybı arttı Singapur uçağındaki türbülansta can kaybı arttı
18:40 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında polislerle ilgili rapor savcılığa teslim edildi Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında polislerle ilgili rapor savcılığa teslim edildi
16:33 İmamoğlu’ndan Erdoğan’ın İtalya eleştirisine sert yanıt İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın İtalya eleştirisine sert yanıt
20:31 Ali Koç ve İsmail Kartal’ın söylediklerine bakın İşte derbi zaferinin hikayesi Ali Koç ve İsmail Kartal'ın söylediklerine bakın! İşte derbi zaferinin hikayesi
20:19 TBMM’de, CHP’nin polis intiharlarıyla ilgili verdiği grup önerisi tansiyonu yükseltti TBMM'de, CHP'nin polis intiharlarıyla ilgili verdiği grup önerisi tansiyonu yükseltti
19:57 Ne Messi ne de Ronaldo Arda Güler, artık 1 numara Ne Messi ne de Ronaldo! Arda Güler, artık 1 numara
19:16 Fenerbahçeli Leonardo Bonucci, futbolu bırakma kararı aldı Fenerbahçeli Leonardo Bonucci, futbolu bırakma kararı aldı
18:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Romen vatandaşları ülkemizi kimlikle seyahat edebilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Romen vatandaşları ülkemizi kimlikle seyahat edebilecek
18:26 Bursa’da ev sahibiyle tartışan kiracı daireyi havaya uçurdu Bursa'da ev sahibiyle tartışan kiracı daireyi havaya uçurdu
17:46 Görevi herkesi şaşırttı İşte Stefan Kuntz’un yeni adresi Görevi herkesi şaşırttı! İşte Stefan Kuntz'un yeni adresi
17:28 Bayern’den ayrılacak mı Sacha Boey kararını verdi Bayern'den ayrılacak mı? Sacha Boey kararını verdi
17:20 Manken Tuğba Özay’dan milli yas kararına tepki: Ateşleri bol olsun Manken Tuğba Özay'dan milli yas kararına tepki: Ateşleri bol olsun
17:17 Gençlerin işi çok zor Montella’dan EURO 2024 için dikkat çeken kadro açıklaması Gençlerin işi çok zor! Montella'dan EURO 2024 için dikkat çeken kadro açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 21:55:40. #1.11#
SON DAKİKA: Riskli Yapıların Yıkımı ve Dönüşümü İçin Yeni Düzenlemeler Yayımlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement