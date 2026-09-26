Riyad'da Arap Koalisyonu komutanı ve Yemenli komutan askeri koordinasyonu ele aldı - Son Dakika
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Riyad'da Arap Koalisyonu komutanı ve Yemenli komutan askeri koordinasyonu ele aldı

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Riyad'da Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon komutanı es-Selman ile Yemenli komutan Tarık Salih'in askeri koordinasyon için görüştüğü belirtildi. Görüşmede Yemen'deki son gelişmeler ve devletin yeniden tesisi için ordu hazırlıklarının desteklenmesi ele alındı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Suudi ve Yemenli yetkililerin askeri koordinasyonu güçlendirme görüşmesi yaptığı belirtildi.

Ortak Kuvvetler Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Komutanı Fahd bin Hamad es-Selman, Yemen Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı ve Ulusal Direniş Güçleri Komutanı Tarık Salih ile Riyad'da görüştü.

Görüşmede, Yemen'deki son gelişmeler ile devletin ve ulusal kurumların yeniden tesisi amacıyla ordunun cephe hatlarındaki hazırlık durumunun desteklenmesi konuları ele alındı.

Selman'ın, Yemen Başkanlık Konseyi ve Ulusal Direniş Güçleri'ndeki rolü sebebiyle Salih'e teşekkür ederek, "devletin yeniden tesisi konusunda yapılan fedakarlıklardan övgüyle söz ettiği" aktarıldı.

Salih'in ise Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'na Yemen silahlı kuvvetleri ve Ulusal Direniş Güçleri'ne sağladığı desteği takdir ettiği kaydedildi.

Taraflar, Yemen'de koordinasyon ve ortak çalışmaları sürdürmeye vurgu yaparak, bunun ülkede güvenlik ve istikrara katkı sunacağına dikkati çekti.

Yemen'deki çatışmalar

Suudi Arabistan, Mart 2015'ten bu yana Yemen'de uluslararası toplum tarafından tanınan hükümeti destekleyen koalisyona öncülük ediyor. Husiler ise Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve ülkenin çeşitli bölgelerinin kontrolünü elinde tutuyor.

Yemen'de temmuzdan bu yana yeniden tırmanan çatışmalar, sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirdi.

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Taiz'e bağlı Muha kentinin ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ile Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.???????

Kaynak: AA
Savaş ve ÇatışmaSuudi ArabistanPolitikaGüncelYemenRiyadDünyaSon Dakika

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