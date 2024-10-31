Riyad'da Sosyal Sorumluluk Forumu Sona Erdi

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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 3 binden fazla ziyaretçinin katıldığı 2024 Uluslararası Sosyal Sorumluluk Forumu sona erdi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in himayesinde, İnsan Kaynakları ve Sosyal Kalkınma Bakanlığının "Taahhütten etkiye" sloganıyla Riyad'daki bir otelde düzenlediği foruma, bakanlar, özel sektördeki CEO'lar, yerel ve uluslararası düzeyde şirketlerin sosyal sorumluluk alanındaki karar vericiler ve uzmanlar katıldı.

Forumun kapanışında konuşan Suudi Arabistan İnsan Kaynakları ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sorumluluk Dairesi Genel Müdürü Mübarek bin Muhammed el-Bakami, tüm katılımcılara, "sürdürülebilir çalışmaya dayalı ortak bir gelecek şekillendirmek için birlikte çalışmayı ve diyaloğu devam ettirme" çağrısında bulundu.

Riyad'ın ev sahipliğinde 29 Ekim'de başlayan forum bünyesinde sosyal sorumluluk girişimlerini geliştirmeye yönelik devlet ve özel kuruluşlar arasında 14 anlaşma ve mutabakat zaptının imzalandığı bildirildi.

Ayrıca 40'tan fazla diyalog oturumu gerçekleştirilen foruma 3 binden fazla ziyaretçi katıldığı kaydedildi.

Oturumlarda, kurumların ve şirketlerin sosyal sorumluluk alanındaki rolleri tartışıldığı, sosyal alan ve çevreyle ilgili girişimlerin geliştirilmesini hedefleyen stratejiler ele alındı.

Şirketlerin, sosyal sorumluluk alanındaki faaliyetlerini sergilediği forumda, katılımcılarla doğrudan deneyim alışverişi imkanı sağlandı.

Suudi Arabistan'ın sosyal sorumluluk alanındaki rolünü artırması çerçevesinde düzenlenen forumun, Riyad'ın dünyanın en hızlı büyüyen küresel ekonomilerinden biri olarak artan uluslararası konumunu yansıtmasına dikkati çekildi.

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulunun bugünkü toplantısında sürdürülebilir sosyal kalkınma için yeni ufukların ve gelecekteki fırsatların açılmasına katkıda bulunacak mutabakat zaptılarının imzalanması ve diyalog görüşmelerin gerçekleştirilmesi açısından forumdan övgüyle bahsedildi.

Bunun Suudi Arabistan'ın bu alandaki çalışmalarını, elde ettiği başarıları ve atılımlarımı daha da artıracağı kaydedildi.

Suudi Arabistan İnsan Kaynakları ve Sosyal Kalkınma Bakanı Ahmed bin Süleyman er-Racihi, bakanlar kurulunun bu övgüsünün Riyad'ın "2030 vizyonu" gölgesinde yenilikçiliği ve diyaloğu destekleyerek sosyal sorumluluk alanına olan yoğun ilgisini somutlaştırdığını aktardı.

Racihi, verimli ortaklıklara ulaşıldığında, yeni ufukların açldığını; sürdürülebilir bir toplum inşa etme çabalarını artıran parlak bir gelecek için fırsatlar sunduğunu ifade etti.