Riyad'da Kral Halid Havalimanı 17 Ekim'e kadar operasyonlarını durdurdu - Son Dakika
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Riyad'da Kral Halid Havalimanı 17 Ekim'e kadar operasyonlarını durdurdu

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Husilerin hedef aldığı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı, tedbir amaçlı olarak 17 Ekim saat 21.00'e kadar operasyonlarını durdurdu. Son saldırıda 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı; bir haftada 5 havalimanına düzenlenen 10 saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti.

Yemen'deki İran destekli Husilerin hedef aldığı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın 17 Ekim'e kadar operasyonlarını durdurduğu açıklandı.

Al Arabiya'nın haberine göre, Suudi Arabistan Havacılık Hizmetleri, Kral Halid Havalimanı'nın durumuna ilişkin NOTAM (havacılara bildiri) yayımladı.

Buna göre, başkent Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'nın operasyonlarını durdurması "tedbir amaçlı önlemler" gerekçesiyle 17 Ekim saat 21.00'e kadar uzatıldı.

Suudi Arabistan'daki havalimanlarına yönelik Husilerin saldırıları son günlerde artarken, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan dünkü saldırıda Pakistan uyruklu bir kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.

Suudi Arabistan'da 5 havalimanına bir haftada düzenlenen 10 saldırıda ise 19 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

Kral Halid Uluslararası Havalimanı, söz konusu saldırılarda en fazla hedef alınan havalimanı olmuş, saldırılar nedeniyle buradaki operasyonlar geçici olarak durdurulmuştu.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek, Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
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