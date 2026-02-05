Zeydan Karalar Hakkında Tahliye Kararı... Tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat: Geçmiş Olsun Kıymetli Ağabeyim

(ANKARA) - Tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tahliyesine ilişkin, "Geçmiş olsun kıymetli ağabeyim. Benim ise tutsaklık bir müddet daha sürecek belli ki. Başım dik, vicdanım rahat, suçsuzluğuma inancım tam" dedi.

Tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar'ın tahliyesiyle mutlu olduk. Geçmiş olsun kıymetli ağabeyim. Benim ise tutsaklık bir müddet daha sürecek belli ki. Başım dik, vicdanım rahat, suçsuzluğuma inancım tam. Tek üzüntüm, bu haksız süreçten etkilenen çalışma arkadaşlarım ve ailemizin yaşadıklarıdır. Yaradan mühlet verir ama asla ihmal etmez. Mazlumun ahı yerde kalmaz, gerçekler er ya da geç ortaya çıkar. ya sabır..."