Rize Ardeşen'de uçuruma devrilen kamyonetin 52 yaşındaki sürücüsü yaşamını yitirdi

Rize Ardeşen'de uçuruma devrilen kamyonetin 52 yaşındaki sürücüsü yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rize Ardeşen'de Aşağıdurak köyü yönüne giden kamyonet, 52 yaşındaki sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine uçuruma devrildi. İhbar üzerine gelen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Rize'nin Ardeşen ilçesinde uçuruma devrilen kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Aşağıdurak köyü istikametinde ilerleyen Osman B'nin (52) kullandığı 53 AED 886 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde, kamyonetin sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: AA
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