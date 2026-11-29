Rize'nin Çayeli ilçesi Köprübaşı köyüne düşen insansız hava aracının parçaları üzerinde inceleme yapıldı. İncelemede aracın Ukrayna tarafından kullanılan kamikaze İHA olduğu belirlenirken ekiplerin parçalar üzerindeki çalışması sürüyor.
TESPİT EDİLDİ
Rize'nin Çayeli ilçesi Köprübaşı köyüne düşen insansız hava aracının toplanan parçalarında yapılan incelemede, Ukrayna tarafından kullanılan kamikaze İHA olduğu belirlendi. Ekiplerin parçalar üzerindeki çalışması sürüyor.
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29.11.2026 17:50:15. #.0.2#
SON DAKİKA: Rize Çayeli'ne düşen aracın parçalarında Ukrayna kamikaze İHA'sı olduğu tespit edildi - Son Dakika
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