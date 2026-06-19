Rize'de devrilen ATV'nin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ardeşen-Pazar kara yolu Hamidiye mevkisinde, Orhan K'nin kullandığı 53 AED 109 plakalı ATV devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Orhan K, kaldırıldığı Kaçkar Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Son Dakika › Güncel › Rize'de ATV Devrildi: 1 Ölü - Son Dakika
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