Rize\'de Ayder Yaylası karla beyaza büründü, kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı

Rize'de Ayder Yaylası karla beyaza büründü, kar kalınlığı 10 santimetreyi aştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası kar yağışıyla beyaza büründü. 1350 metre yükseklikteki yaylada kar kalınlığı 10 santimetreyi aşarken yeşil örtünün beyazla kaplandığı manzara dronla görüntülendi.
RİZE'nin dünyaca ünlü Ayder Yaylası, kar yağışı ile birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Seyirlik manzara dron kamerasıyla görüntülendi.
Kar yağışının etkili olduğu Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde deniz seviyesinden 1350 metre yükseklikteki ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası, beyaza büründü. Kar kalınlığının 10 santimetreyi aştığı yaylada, yeşil bitki örtüsü beyaz örtüyle kaplandı. Seyirlik manzara dron kamerasıyla kayda alındı.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?