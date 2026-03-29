Rize\'de Balıkçı Teknesi Kayalıklara Oturdu

RİZE'de, kayalık alanda karaya oturan balıkçı teknesindeki kaptan, ekipler tarafından tahliye edildi.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Fener Mahallesi'ndeki balıkçı barınağının girişinde meydana geldi. Kafes balıkçılığında kullanılan 'Kuzuoğlu 41' isimli balıkçı teknesi, iddiaya göre kaptanının karanlık nedeniyle yönünü bulamaması sonucu sığ suda kayalıklara oturdu. Kaptanın ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, polis ve Rize Liman Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk incelemeleri sonrası teknedeki kaptan, güvenli alana tahliye edildi. Sahil Güvenlik ve Liman Başkanlığı ekiplerince bölgede güvenlik önlemi alınırken, kayalıklara oturan teknenin hasar tespiti sonrası bulunduğu yerden kurtarılacağı belirtildi.