Rize'de feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı

ÖLÜ VE YARALILARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Rize'nin Çayeli ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nda 2 otomobil ile 1 minibüsün karıştığı kazada hayatını kaybedenlerin Selinay Saral, Gamze Saklı ve Nilay Bilgin olduğu belirlendi. Kazada yaralanan Ahmet Hamdi Özdal, İshak Beyaz, Ahsen Kandiş ve Sadık Namoğlu'nun da kaldırıldıkları Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedavi altına alındıkları belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.