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Rize'de Fırtına: 82 Yapının Çatısı Uçtu, 13 Araçta Hasar Oluştu - Son Dakika
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Rize'de Fırtına: 82 Yapının Çatısı Uçtu, 13 Araçta Hasar Oluştu

Rize'de etkili olan fırtına sonucunda birçok evin çatısı uçtu ve araçlarda hasar oluştu. Rize Valiliği, yapılan hasar tespit çalışmalarında 82 yapının çatısının uçtuğunu ve 13 araçta hasar meydana geldiğini duyurdu.

Rize\'de Fırtına: 82 Yapının Çatısı Uçtu, 13 Araçta Hasar Oluştu
25.12.2023 - 13:09,  Güncelleme: 13:13
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RİZE'de önceki gün etkili olan fırtına nedeniyle birçok evin çatısı uçtu, üzerine çatı malzemesi isabet eden araçlarda hasar oluştu. Rize Valiliği, yapılan hasar tespit çalışmalarında kentte 82 yapının çatısının uçtuğunu, 13 araçta da hasar oluştuğunu duyurdu.

Kentte önceki gece fırtına etili oldu. Fırtına nedeniyle Gülbahar Mahallesi'ndeki bir binanın çatısını yerinden sökülerek uçtu. Havada uçuşup, çevreye savrulan çatıya ait tahta ve sac parçaları, karşıdaki 9 katlı siteye çarptı. Sitenin dış cephesinde hasar oluşurken, 2 evin balkon korkulukları zarar gördü. Uçan çatı malzemelerinin isabet ettiği siteye ait bir dairenin de pencere camları kırıldı. Uçan çatının bazı parçaları 13 katlı binadaki balkonlarda asılı kaldı. Site önünde üzerine uçan çatı parçasının düşen park halinde bir otomobilde hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, itfaiye ve belediye ekipleri önlem alarak temizlik çalışması başlattı.

Bölgede günün ağarmasıyla çalışmalarını sürdüren itfaiye ekipleri, merdivenli araçla balkonlarda ve binanın dış cephesinde asılı kalan çatı parçalarını güvenli şekilde aldı.

ÇATI UÇMA ANI KAMERADA

Kent genelinde etkili olan fırtına birçok ilçede de hayatı olumsuz etkiledi. Ardeşen ilçesine bağlı Seslidere köyünde de birçok noktada fırtına nedeniyle çatılar uçtu, park halindeki 1 kamyonet hasar gördü. Köyde 2 katlı binanın çatısının yerinden sökülüp, uçma anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

VALİLİK 95 İHBARIN YAPILDIĞINI AÇIKLADI

Rize Valiliği tarafından paylaşılan meteorolojik bilgi notunda meydana gelen olaylarla ilgili 95 ihbarın yapıldığı; ihbarlardan 82'sinin çatı uçması, 13'ünün de araç hasarı olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Rize'de Fırtına: 82 Yapının Çatısı Uçtu, 13 Araçta Hasar Oluştu - Son Dakika
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