Rize\'de gassal Muammer Ketenci, hobi atölyesinde arızalı bataryaları yeniliyor

RİZE'de gündüzleri gassal olarak görev yapan Muammer Ketenci, mesaisinin ardından evinin altındaki hobi atölyesinde çocukluk tutkusu elektronik işleriyle uğraşıyor. Ketenci, kurduğu atölyede arızalı bataryaları tamir ederek geri dönüşüme kazandırıyor. Seçtiği meslekle hayatın gerçeğiyle iç içe olan Ketenci, "Gassalım, cenaze yıkıyorum. 'O zaman uzak duralım senden' falan diyorlar. Her insanın bir hobisi var, kimisi kahveye gider, ben ise burada aletlerimle vakit geçiriyor, söküyor, takıyor, tamir ediyorum" dedi.

Sanat okulunda elektronik eğitimi alan Muammer Ketenci, gasilhanede gassal olarak görev yapıyor. Ketenci, birçok kişinin yapmaya cesaret edemediği mesleğe yönelmesine rağmen, gasilhaneden arta kalan zamanlarında içindeki teknoloji tutkusunu yaşatıyor. Gündüzleri cenaze yıkayan Ketenci, akşamları ise evinin alt katında kurduğu hobi atölyesine inerek bozulan pilleri ve bataryaları tamir ediyor. Getirilen arızalı cihazların batarya hücrelerini yenileyen Ketenci, bu sayede hem çocukluk hobisini sürdürüyor hem de bozulan ürünlerin çöpe gitmesini engelliyor.

'SÖKÜYORUM, TAKIYORUM, TAMİR EDİYORUM'

Kurduğu atölyede arızalı bataryaları tamir eden Ketenci, "Ben gassalım, cenaze yıkıyorum ve evimin altında atölyem var. Batarya tamiri ve pil değişimi yapıyorum. Bu çocukluktan gelme, elektronik sevgisi. Aslında sanat okulu elektronik okudum, batarya öyle bir yerleşti ki insanoğlunun içine, her şey pilli oldu artık. Hal böyle olunca bunların tamiri gerekiyor. Biz de teknolojiyi takip ettik, araştırdık, 'Ne yapabiliriz, hangi aletler lazım bize, nasıl tamir edebiliriz' diye. Sağdan soldan eşimiz dostumuz batarya getiriyor, tamir ediyoruz. İnsanlara yardımcı oluyoruz. Ben burada vakit geçirmeyi seviyorum aletlerimle. İşte her insanın bir hobisi var, kimisi kahveye gider. Ben de burada aletlerimle vakit geçiriyor, söküyor, takıyor, tamir ediyor, değiştiriyorum. Bu hoşuma gidiyor" dedi.

'İNSANLAR ŞAŞIRIYOR'

Mesleğini duyanların şaşkınlık yaşadığını belirten Muammer Ketenci, "Soruyorlar 'esas ne iş yapıyorsun?' diye. 'Ben gassalım, cenaze yıkıyorum' diyorum. 'O zaman uzak duralım senden' falan diyorlar; ama gerek yok, 'Bir gün yaklaşacaksın bana' diyorum. İnsanlar şaşırıyor tabi ki. Bu görevi yapanlar da var. Tanıdığım teknoloji işini yapan kimisi öğretmen, kimisi polis, doktora dahi rastladım. Bu işi hobi olarak yapan bir sürü insana da rastladım. Geleceğin mesleklerinden oldu bu. Çünkü gitgide içimize yerleşiyor artık. Teknoloji ilerlemeye başladı, batarya çeşidi artmaya başladı. Onun için geleceğin mesleği bu meslek" diye konuştu.