Rize'de Geri Dönüşüm Sergisi

18.05.2026 16:12
Rize'de kadın kültür merkezlerinin geri dönüşüm ürünleri sergilendi, yerel lezzetler sunuldu.

Rize'de, kadın kültür merkezlerinde geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak hazırlanan ürünlerden oluşan sergi açıldı.

Çay Çarşısı'nda kurulan çadırda düzenlenen sergide, Rize Belediyesi ve Rize Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle kadın kültür merkezlerinde üretilen feretiko, sepet, bitki örücülüğü, giyim ve dokuma ürünlerinin yanı sıra yöresel yemekler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, yaptığı konuşmada, her yıl kadın kooperatiflerinin yıl içinde yaptıkları ürünleri sergilediklerini söyledi.

Kullanılmayan ürünlerin geri dönüşüm ile daha değerli hale gelebildiğini belirten Metin, "Bunun bir karşılığı Sıfır Atık Projesi diyelim buna. Bir taraftan da kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek tekstil ürünlerini çok güzel şekilde değerlendirmiş ve sunmuş oluyorlar. Her yıl yaptıkları ürünleri burada sergiledikleri zaman gelecek yıla daha iyi hazırlanıyorlar." dedi.

Rize Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi Moda Tasarımı öğretmeni Tuğba Tekbaş'ın geri dönüşüme dikkat çekmek için tasarladığı atık ürünlerden yapılan elbise ilgi gördü.

Tekbaş, AA muhabirine, "Doğanın Son Elbisesi" projesini doğadaki atıkların çevreyi kirletmesine dikkat çekmek ve gençlere mesaj vermek amacıyla hazırladıklarını söyledi.

Kirliliğe son vermek istediğini belirten Tekbaş, "Bu da çöpleri atık olarak geri dönüşüme çevirmemiz gerektiğini ve bu şekilde bir yönlendirme yapmak için bu yönde bir tasarım gerçekleştirmek istedik. Açıkçası bu şekilde bir sonuç alacağımızı beklememiştik ama güzel geri dönüşler aldık." dedi.

Sergide, "Çayın Anatomisi" adını vererek tasarladığı elbiseyi ziyaretçilerin beğenisine sunan Rize Halk Eğitim Merkezi ve Rize Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi giyim hocası Necla Taşkıran ise, "Çay tohumundan büyüme dönemi çay bezine girişi ve en sonda kuru çay olarak sunumunu düzenledik. Çayı anlatmak istedik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
