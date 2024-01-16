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Rize'de Gizli Buzlanma Kazaya Neden Oldu: 1 Ölü - Son Dakika
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Rize'de Gizli Buzlanma Kazaya Neden Oldu: 1 Ölü

Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yoldaki gizli buzlanma nedeniyle bir cip çay bahçesine yuvarlandı. Kazada cipin sürücüsü Yusuf Önder hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rize\'de Gizli Buzlanma Kazaya Neden Oldu: 1 Ölü
16.01.2024 - 13:26,  Güncelleme: 13:28
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RİZE'nin Ardeşen ilçesinde yoldaki gizli buzlanma nedeniyle çay bahçesine yuvarlanan cipin sürücüsü Yusuf Önder (64), hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Seslidere köyünde meydana geldi. İlçe merkezinden köye giden Yusuf Önder'in kullandığı 34 BGZ 253 plakalı cip, yoldaki gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak çay bahçesine yuvarlandı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler, araçtaki sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerce araçtan çıkartılan Önder'in cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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