Rize'de Heyelan Asırlık Evi Yıktı - Son Dakika
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Rize'de Heyelan Asırlık Evi Yıktı

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Rize'de şiddetli yağışlar sonucu asırlık ahşap ev heyelan nedeniyle yıkıldı, can kaybı yok.

19.10.2024 13:15
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Rize'de asırlık ahşap ev heyelana yenik düştü

RİZE - Rize'de şiddetli sağanak yağışların hayatı olumsuz etkilediği asırlık ahşap ev heyelan nedeniyle yıkıldı.

Geçtiğimiz gün Rize'yi etkisi altına alan şiddetli sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy Beldesi Çaycılar mahallesinde Okur ailesine ait 2 katlı ev de yağmurlardan nasibini aldı. Evin alt katını çevreleyen kara taşlarla örülmüş duvarın çökmesiyle içerisi toprak doldu. Ahşap çivilerle yapılmış olan tarihi Rize evinin alt kısmındaki toprağın da boşalması sonucu evin bir kısmı çökerek tamamen kullanılmayacak hale geldi. Afet ve Acil Durum Başkanlığı Rize İl Müdürlüğü tarafından bölgeye sevk edilen ekipler heyelanlı alanda inceleme ve hasar tespit çalışması başlattı.

"Can kaybı olmadığı için şükrediyoruz"

Ailesinin 100 yılı aşkın süredir son yağmurlarla zarar görerek çöken evde ikamet ettiğini dile getiren Hamza Okur "Dün akşam 03.00 sıralarında duyduğumuza göre çökmüş burası. 100 yılı aşkın süredir yaşadığımız bir evdi. Mala geldi. İçerisinde dün akşam yoktuk. Can kaybı olmadığı için şükrediyoruz. Normalde kalıyorduk içerisinde. Son 1 yılda yarıcılar kalıyordu. Allah hayırlısını nasip etsin. 100 yılın üzerinde bir ev. Can kaybı olmadı en azından" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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