Rize'de Kaza: Üç Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Rize'de Kaza: Üç Genç Hayatını Kaybetti

25.06.2026 18:08
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Rize'deki trafik kazasında Gamze Saklı, Selinay Saral ve Nilay Bilgin hayatını kaybetti.

RİZE'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren Gamze Saklı (19) dün toprağa verilirken, arkadaşları Selinay Saral (22) ile Nilay Bilgin (23) bugün son yolculuklarına uğurlandı.

Kaza, önceki gün saat 23.00 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu Limanköy mevkisinde meydana geldi. Artvin'den Rize yönüne giden Selinay Saral'ın kontrolünü yitirdiği 53 ACV 078 plakalı otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp karşı şeride geçti. Savrulan otomobil, İshak Beyaz (67) idaresindeki 53 EL 007 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra yanmaya başladı. Saral idaresindeki araç, alevler içinde kaldı, Sezgin Çelik'in (37) kullandığı 08 ACA 759 plakalı minibüs de 2 otomobile çarptı. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, 53 ACV 078 plakalı otomobilin içerisinde sıkışan sürücü Selinay Saral ile yanındaki Nilay Bilgin'in ve çarpmanın etkisiyle yola savrulan Gamze Saklı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

YARALILARIN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Kazada diğer otomobildeki sürücü İshak Beyaz, Ahsen Kandiş (21), Sadık Namoğlu (50) ve Ahmet Hamdi Özdal (65) ile minibüs şoförü Sezgin Çelik de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Gamze Saklı, dün Çayeli ilçesi Sırt köyünde son yolculuğuna uğurlanırken, Selinay Saral ile Nilay Bilgin'in cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Saral, ikindi vakti Ardeşen ilçesinde; Bilgin ise Çayeli ilçesinde toprağa verildi.

Haber-Kamera: Mehmet Can PEÇE- Adem AKATİ/RİZE,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Trafik, Yaşam, Rize, Kaza, Son Dakika

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