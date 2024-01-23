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Rize'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34 kişi yakalandı - Son Dakika
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Rize'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34 kişi yakalandı

Rize İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 1-22 Ocak tarihleri arasında aranan şahısların yakalanması için çalışma yapıldığı belirtildi. Yapılan çalışmalarda 51 kişi yakalanarak haklarında adli işlemler yapıldı. Toplamda 34 kişi kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için cezaevine teslim edildi. Bu kişiler arasında uyuşturucu ticareti, kasten öldürme ve hırsızlık gibi suçlardan arananlar da bulunuyor. Rize'de huzur ve güven ortamının devamı için suç ve suçlularla mücadele kararlılıkla sürdürülmektedir.

Rize\'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34 kişi yakalandı
23.01.2024 - 14:50,
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Rize'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 1-22 Ocak tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Çalışmalarda 51 kişinin yakalanarak haklarında gerekli adli işlemler yapıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu şahıslardan 5 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29, 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3, 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs olmak üzere toplamda 34 şahıs cezaevine teslim edilmiştir. Cezaevine teslim edilen 34 şahıstan 11'i uyuşturucu madde ticareti yapma, kullanma, bulundurma gibi suçlardan, 1'i kasten öldürme suçundan, 4'ü hırsızlık suçlarından aranma kaydı bulunmakta olup ilimiz genelinde huzur ve güven ortamının devamına yönelik suç ve suçluyla mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir."

Kaynak: AA
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Rize, Güvenlik, Ceza, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34 kişi yakalandı - Son Dakika
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