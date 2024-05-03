Rize'de Orman Yangınlarını Önlemek İçin Kampanya Başlatıldı - Son Dakika
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Rize'de Orman Yangınlarını Önlemek İçin Kampanya Başlatıldı

Rize\'de Orman Yangınlarını Önlemek İçin Kampanya Başlatıldı

Rize'de, orman yangınlarını önlemek ve farkındalık oluşturmak amacıyla 'Orman Benim' kampanyası başlatıldı. Kampanyaya katılanlar, çöp topladı ve yabani otları temizledi. Vali Yardımcısı İncesu, gençlerin ve çocukların orman yangınları konusunda bilinçlendirilmesinin amaçlandığını belirtti.

03.05.2024 15:13
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Rize'de, orman yangınlarını önlemek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Orman Benim" kampanyası başlatıldı.

Rize Isırlık Tabiat Parkı'nda düzenlene etkinliğe, Vali Yardımcısı Hatice Cemre İncesu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürü Cüneyt Aloğlu, Bölge Müdür Yardımcısı Miktat Özyanık, Orman İşletme Müdür Vekili Cemil Karataş, İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Genç, davetliler ve 150 öğrenci katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca orman yangınlarının önlenmesi, olası yangın sayılarının ve şiddetinin düşürülerek çevreye olan zararların en aza indirilmesi, vatandaşlarda orman yangınlarının çıkmasını önleme bilincinin oluşturulması amacıyla düzenlenen kampanyaya katılanlar, çöp topladı ve yabani otları temizledi.

Vali Yardımcısı İncesu, öğrencilerle birlikte orman yangınlarına sebep veren yabani otları temizlediklerini belirterek, "Amacımız orman yangınlarına karşı bir farkındalık yaratmaktı. Gençlerimizi ve çocuklarımızı bu konuda bilinçlendirmek istedik." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rize'de Orman Yangınlarını Önlemek İçin Kampanya Başlatıldı - Son Dakika

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