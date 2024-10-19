Rize'de Sağanak Sel ve Heyelana Neden Oldu - Son Dakika
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Rize'de Sağanak Sel ve Heyelana Neden Oldu

Rize\'de Sağanak Sel ve Heyelana Neden Oldu

Rize'de etkili sağanak, Çayeli'nde heyelana yol açtı; boş ev hasar gördü, park halindeki minibüs uçuruma sürüklendi.

19.10.2024 13:19
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RİZE'de etkili sağanak, sel ve heyelanlara neden oldu. Çayeli ilçesinde heyelan nedeniyle yamaçtan kopan toprak kütlesi, 2 katlı boş ahşap evde hasara yol açtı. Yemişlik köyünde de park halindeki minibüs, heyelanla uçuruma sürüklendi.

Kentte dün öğleden sonra etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Kuvvetli yağış nedeniyle Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde yamaçtan kopan toprak kütlesinin isabet ettiği boş haldeki 2 katlı ahşap ev hasar gördü. Yemişlik köyünde de heyelan meydana geldi. Yamaçtan yola akan toprak kütlesi, beraberinde park halindeki Adem Birinci'ye ait minibüsü uçurma sürükledi. Köylüler tarafından kaymaması için yamaçta ağaca iple bağlanarak sabitlenen minibüs, ekipler tarafından vinç yardımıyla yola çekildi. Yağışların sel ve heyelanlara neden olduğu noktalarda belediye ve İl Özel İdaresi'ne bağlı iş makineleriyle hasar gören yollarda temizlik ve onarım çalışması başlattı.

'KORKUNÇ BİR SES GELDİ'

Heyelanda minibüsü hasar gören Adem Birinci yaşadıklarını anlatarak, "Akşam saat 21.00 sıralarında bir patlama sesi gibi korkunç bir ses geldi. Yukarıdan gelen toprak, yoldaki arabayı aldı. Evimin yolu ve arabamda hasar oldu. Sesi duyduğumda evdeydim. Bakamadan evi terk edip, karşı tarafa geçtim. Buradan sürekli sesler geliyordu" dedi.

'SANKİ KIYAMET KOPUYORDU'

Cevriye Birinci de "Yağmur yağıyordu, eşime bir bak, dedim. Camı açtığımda buradan toprak kaydığını gördüm. Evden kaçmak istedim ama sonra vazgeçtim. Sanki kıyamet kopuyordu; donduk kaldık. Şok olduğumuz için de geç uyuyabildik" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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