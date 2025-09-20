Rize'de yağış, sel ve heyelan! Vatandaşlar iş makineleriyle kurtarıldı - Son Dakika
Rize'de yağış, sel ve heyelan! Vatandaşlar iş makineleriyle kurtarıldı

20.09.2025 06:53
Haber Videosu

Rize'de etkili olan sağanak yağışlar, derelerin su seviyelerinin yükselmesine ve bazı bölgelerde heyelanların meydana gelmesine yol açtı. Ardeşen ilçesinde mahsur kalan vatandaşlar iş makineleriyle kurtarıldı, Fındıklı'da ise baskınlar yaşandı.

Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan sağanak Rize'de sel, su baskını ve heyelana neden oldu. Gece boyunca devam eden sağanak, Ardeşen, Fındıklı, Kalkandere ve Çamlıhemşin ilçelerinde etkili oldu.

İŞ MAKİNELERİ DEVREYE GİRDİ

Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesindeki evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar, iş makineleri yardımıyla güçlükle kurtarıldı.

BAZI YOLLAR ULAŞIMA KAPANDI

Fındıklı ilçesindeki Arılı ve Çağlayan derelerinde su seviyesinin yükselmesi sonucu baskınlar yaşandı. Kentte meydana gelen heyelanlar nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı.

Yağış, il genelinde aralıklarla devam ediyor. Öte yandan, yağışın etkisini gösteren görüntüler ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: AA

