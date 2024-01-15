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Rize'nin Derepazarı ilçesinde trafik kazası: Kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Rize'nin Derepazarı ilçesinde trafik kazası: Kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti

Rize'nin Derepazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Ahmet Kaşkaoğlu yönetimindeki kamyonet, buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak çay bahçesine yuvarlandı. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Kaşkaoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Rize\'nin Derepazarı ilçesinde trafik kazası: Kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti
15.01.2024 - 17:51,  Güncelleme: 17:56
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Rize'nin Derepazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet sürücüsü öldü.

Merkeze bağlı Kendirli beldesinden Derepazarı'nın Beştepe köyüne giden Ahmet Kaşkaoğlu (84) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, buzlanma yaşanan yolda ilerlerken çay bahçesine yuvarlandı.

Olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, Kaşkaoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: AA
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