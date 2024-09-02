Rize'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltında

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Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlar ile kente uyuşturucu ve uyarıcı madde getireceği değerlendirilen şahıs ve gruplara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 2 kilo 200 gram kurumaya bırakılmış kenevir bitkisi, 23 kök kenevir bitkisi, 110 gram Hint kenevir tohumu, 19,62 gram bonzai maddesi ve 8 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.