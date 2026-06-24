Rize'de Yaya Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Rize'de Yaya Hayatını Kaybetti

Rize\'de Yaya Hayatını Kaybetti
24.06.2026 20:28
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Rize'de kamyonet çarpan 33 yaşındaki Demet Y, olay yerinde hayatını kaybetti.

Rize'de kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen kamyonet, dönel kavşak Trabzon katılım yolunda, karşıya geçmeye çalışan Demet Y'ye (33) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Demet Y'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Polis, Rize, Kaza, Son Dakika

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