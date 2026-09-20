Rize Pazar'da 200 kilogramı aşan yağış sonrası 40 civarı yer tahliye edildi - Son Dakika
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Rize Pazar'da 200 kilogramı aşan yağış sonrası 40 civarı yer tahliye edildi

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Rize Pazar\'da 200 kilogramı aşan yağış sonrası 40 civarı yer tahliye edildi
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Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, taşkın ve heyelan yaşanan Pazar ilçesindeki hasar tespitinin yarın da süreceğini, 40 civarı yerin tahliye edildiğini açıkladı. İlçede metrekareye 200 kilogramı aşan yağış düşerken, heyelanda 6 kişilik ailenin evi kullanılamaz hale geldi.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, sağanağın ardından taşkın ve heyelan meydana gelen Pazar ilçesindeki temizlik ve hasar tespit çalışmalarını inceledi.

Kaymakam Hamza İnan ve Belediye Başkanı Neşet Çakır'dan çalışmalara ilişkin bilgi alan Baydaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Pazar'ın afetten en fazla etkilenen yerlerden biri olduğunu söyledi.

İki derenin taşması sonucu ilçe merkezinde sıkıntı yaşandığını belirten Baydaş, iş yerleri hasar gören esnafla ilgili Defterdarlık ve AFAD ekiplerinin tespit çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

Baydaş, şehir içinde biriken malzeme ve suyun dereye ve denize ulaşmasıyla ilgili birkaç hızlı tedbir alınması gerektiğine işaret ederek, DSİ ve İller Bankası ekiplerinin gerekli çalışmayı yapacaklarını anlattı.

Genel hasar tespit çalışmalarının yarın da devam edeceğinin altını çizen Baydaş, şu değerlendirmede bulundu:

"İl geneli kümülatif rakamı o zaman paylaşmış olacağız. Tedbiren boşalttığımız evler var, altları boşalmış olan yerler var. Yollarla ilgili de sorun yaşanan yerler var. Bunların her birinin tespitini yapıyoruz. Özellikle konaklama ihtiyacı hisseden vatandaşlarımızı kamu misafirhanelerine yerleştiriyoruz. Tedbiren boşalttıklarımız var. Onlarla beraber 40 civarı tahliye ettiğimiz yer var ama bir kısmı tekrar gelip herhangi bir sıkıntı yaşanmadığı için yerleştiler. Hasar gördüğü için tahliye ettiklerimiz devam ediyor. Yollarla ve duvarlarla ilgili sıkıntılarımız var."

Heyelan nedeniyle ilçe merkezinde ve belediye sınırlarındaki bazı mahalle yollarının ulaşıma kapandığını belirten Baydaş, alternatif güzergahlar olduğu için o bölgelere ulaşımda sorun yaşanmadığını kaydetti.

Pazar'da metrekareye 186 kilogram yağış düştüğünü anımsatan Baydaş, "Üzerine yağmaya devam etti, sonrasında 200 kilogramın üzerinde bir yağış almış olduk. Bu çok yüksek bir rakam. Rize şartlarında 100 kilogramları telafi edebiliyoruz. Altyapımız 100-150 kilogramları kaldırıyor ama 200 kilogramlık bir yağış, 10-12 saatlik bir yağıştan bahsediyoruz." dedi.

Vali Baydaş, şu anda eğitim öğretimi aksatacak bir durum olmadığını da vurguladı.

Heyelanda 6 kişilik ailenin evi kullanılamaz hale geldi

Pazar ilçesine bağlı İkiztepe Mahallesi'nde Nihat ve Derya Dağdelen çiftine ait iki katlı ev, heyelan nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Çay üreticisi, 4 çocuk annesi Derya Dağdelen, heyelanın gece saatlerinde meydana geldiğini belirterek, "Bir gürültüyle uyandım. Yattığımız odanın başucunda göçük oluştu. Odada eşim ve 4 çocuğum vardı. Yollar kapalı olduğu için polis ve jandarma bize hemen ulaşamadı." diye konuştu.

Dağdelen, evin su ve toprakla dolduğunu ifade ederek, "Camdan atlayarak çıktık. Şans eseri o gece yakınlarda olan babamlara ulaşabildik. Onların da bize ulaşması 1 saat sürdü. Her şeyimiz evimizin içinde kaldı. Her şeyden önce sağ kurtulduk." dedi.

Kaynak: AA
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