Rize Pazar'da iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı; sürücüler yaralandı, kaza kamerada - Son Dakika
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Rize Pazar'da iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı; sürücüler yaralandı, kaza kamerada

Rize Pazar\'da iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı; sürücüler yaralandı, kaza kamerada
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Rize'nin Pazar ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu sürücüler yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

RİZE'nin Pazar ilçesinde 2 motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında ilçe merkezindeki Prof. Dr. Mehmet Haberal Caddesi'nde meydana geldi. Artvin'den Rize yönüne giden O.K. yönetimindeki 53 ADV 755 plakalı motosiklet ile U dönüşü yapmak isteyen H.B. idaresindeki 53 HG 210 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan sürücüler, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; yolda dönüş yapmak için manevra yapan motosiklet ile duramayan diğer motosikletin kafa kafaya çarpıştığı, sürücülerin ise yola savrulduğu anlar yer aldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Rize Pazar'da iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı; sürücüler yaralandı, kaza kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize Pazar'da iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı; sürücüler yaralandı, kaza kamerada - Son Dakika
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