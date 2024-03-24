Rize, Trabzon ve Artvin Yaylaları Karla Kaplandı - Son Dakika
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Rize, Trabzon ve Artvin Yaylaları Karla Kaplandı

Rize, Trabzon ve Artvin Yaylaları Karla Kaplandı

Rize, Trabzon ve Artvin'in yüksek kesimli yaylaları hafta sonu aralıklarla devam eden karla beyaza büründü. Rize'de Ayder Yaylası'nda kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Trabzon'un Tonya ilçesinde Sazalan ve Erikbeli yaylaları karla kaplandı. Atabarı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı.

24.03.2024 12:39  Güncelleme: 12:41
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Rize, Trabzon ve Artvin'in yüksek kesimli yaylaları hafta sonu aralıklarla devam eden karla beyaza büründü.

Rize'de hava sıcaklığının düşmesiyle Kaçkar Dağları ve çevresindeki yaylalar ile Ovit Dağı mevkisine kar etkili oldu.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisindeki Ayder Yaylası'nda kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, sabah saatlerinden itibaren sıcaklıkların artmaya başladığını ve gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, bölgelerde vatandaşların çığ riskine karşı dikkatli olmasını istedi.

Trabzon'un karla kaplanan yaylaları dron ile görüntülendi

Trabzon'un Tonya ilçesinin yüksek kesimleri de ilkbaharda yağan karla kaplandı.

İlçeye bağlı Sazalan ve Erikbeli yaylaları ile Barak Göleti çevresinde karla kaplı ormanlık alanlarda ortaya çıkan manzara dron ile görüntülendi.

Atabarı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 80 santimetre

Kentte son 2 gündür etkili olan soğuk havaya bağlı 1200 rakımın üzerindeki bölgelere kar yağdı.

Kafkasör Yaylası'nda kar kalınlığı 10 santimetreye, Atabarı Kayak Merkezi'nde ise 80 santimetreye ulaştı.

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücülerin zaman zaman zor anlar yaşadığı Şavşat- Ardahan kara yolunda, Karayolları ekipleri kar temizleme çalışması yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rize, Trabzon ve Artvin Yaylaları Karla Kaplandı - Son Dakika

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