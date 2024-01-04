Rize ve Artvin\'de Kuvvetli Kar Yağışı Bekleniyor

Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Rize'nin ve Artvin'in bin metre ve üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli kar, dağlık ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı tahmin ediliyor.

Yağış nedeniyle buzlanma ve don, ulaşımda aksamalar ile dağlık kesimlerde çığ tehlikesi ve tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.