RNC Genel Merkezine Gönderilen Şüpheli Paket Paniğe Yol Açtı - Son Dakika
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RNC Genel Merkezine Gönderilen Şüpheli Paket Paniğe Yol Açtı

RNC Genel Merkezine Gönderilen Şüpheli Paket Paniğe Yol Açtı

ABD'nin başkenti Washington'daki Cumhuriyetçi Ulusal Komitenin (RNC) genel merkez binasına gönderilen şüpheli paket, binanın boşaltılmasına ve güvenlik taramasına neden oldu. Polis, sorun olmadığı yönünde açıklama yaparak çalışanların binaya dönmesine izin verdi. Paketle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı ve polis, soruşturma süresince sokağa çektiği sarı şeritleri kaldırarak trafiğin tekrar akışına izin verdi.

22.05.2024 17:51
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ABD'nin başkenti Washington'daki Cumhuriyetçi Ulusal Komitenin (RNC) genel merkez binasına gönderilen şüpheli paket paniğe sebep oldu.

ABD medyasında çıkan haberlere göre, RNC'nin başkentteki merkez binasına giriş çıkışlar, içinde kan dolu şişelerin olduğu söylenen paket dolayısıyla, geçici olarak durduruldu.

Binanın boşaltılmasının ardından hızlı bir güvenlik taraması yapıldı.

Bir süre sonra polisin "sorun olmadığı" yönünde açıklama yapması üzerine RNC genel merkezine, çalışanların binaya dönmesine izin verildi.

Posta yoluyla ulaştırılan paketle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Polisin, soruşturma süresince genel merkez binasının bulunduğu sokağa çektiği sarı şeritler kaldırılarak trafiğin tekrar akışına izin verildi.

Kaynak: AA

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