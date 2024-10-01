Roborock, Dünyanın En Çok Satan Robot Süpürge Markası - Son Dakika
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Roborock, Dünyanın En Çok Satan Robot Süpürge Markası

Roborock, Dünyanın En Çok Satan Robot Süpürge Markası

IDC raporuna göre Roborock, 2024'te satış ve gelirde 1 numara oldu, yüzde 30.90 büyüdü.

01.10.2024 15:50
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KÜRESEL pazar araştırma şirketi IDC, bu hafta başında yayınladığı 2024 2'nci Çeyrek Dünya Akıllı Ev Cihazları Takip Raporu'nda, Roborock'u satış adetleri ve gelir bazında dünya çapında 1 numaralı robot süpürge markası olarak açıkladı. Roborock, bu sonuca göre yıllık bazda yüzde 8'lik bir büyüme elde etti.

Roborock, 2024'ün ilk yarısında yaklaşık 625 milyon dolar faaliyet geliri elde ederek, yıllık bazda yüzde 30,90 büyüdü. Ana şirketin hissedarlarının net karı ise yaklaşık 158 milyon dolar seviyesine ulaşarak, yıllık bazda yüzde 51,57 gibi önemli bir artış gösterdi.

IDC raporunda, Roborock'un ticari başarısının başlıca nedenleri arasında ürün tasarımı ve teknoloji inovasyonunun yer aldığı belirtildi. 2024 yılında üretilen Qrevo ve S Serisi modellerinin geliştirilmesiyle ilgili raporda, "Roborock ürünleri daha hafif hale gelirken, tüketicilere gelişmiş navigasyon, engellerden kaçınma ve saç dolaşmasını önleme özellikleri sunuyor" ifadelerine yer verildi.

IDC'ye göre, Roborock'un olumlu sonuçlar elde etmesinin bir diğer nedeni, küresel pazarlara erken ve güçlü bir şekilde nüfuz edebilmesi. Amerika Birleşik Devletleri'nde, marka genellikle diğer oyuncuların ulaşmakta zorlandığı büyük offline perakende zincirlerine erişim sağlarken, e-ticaret operasyonları aracılığıyla da giderek artan bir marka etkisi yaratıyor. Şirket, aynı zamanda Nordik ülkeler, Almanya, Kore ve Türkiye'de de lider satış konumunda olup, bu ülkelerde 1 numaralı satış markası olarak yer alıyor.

IDC'nin 2024 2'nci Çeyrek Dünya Akıllı Ev Cihazları Takip Raporu, yılın ikinci çeyreğinde küresel akıllı robot süpürge pazarının, ürün işlev yükseltmeleri ve yeni lansmanların hızlanmasıyla yıllık bazda yüzde 15,7 oranında büyüdüğünü bildiriyor.

Roborock son olarak IFA 2024'te yeni Qrevo Curv serisinin lansmanını yaptı ve fuarda birçok küresel medya ödülü kazandı. Bu seri, AdaptiLift Chassis adı verilen kendi geliştirdiği yeni teknoloji sayesinde 40 mm'ye kadar zemin engellerini aşabilen ilk ticari robot süpürge olma özelliğini taşıyor. IFA'da şirket ayrıca, sektörün ilk ve en ince çift ışıklı 3D ToF navigasyonlu robot süpürgesi olan Roborock Qrevo Slim'i de tanıttı.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Roborock, Dünyanın En Çok Satan Robot Süpürge Markası - Son Dakika

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