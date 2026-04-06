Robregordo: Madrid'e Yakın Ama Yalnızlıkla Boğuşan Bir Kasaba

Robregordo kasabası, Madrid'e bir saatten kısa mesafede olmasına rağmen nüfus kaybı ve yalnızlıkla mücadele ediyor. Kasabanın merkezi eski canlılığını yitirmiş durumda, Real Caddesi gün boyu sessiz. 80 yaşındaki Antonio Casanova ve 78 yaşındaki eşi Juliana gibi sakinler, çevrelerinde neredeyse kimseyi göremiyor. Madrid bölgesinin nüfusu 7,1 milyona ulaşırken, Robregordo'da yaklaşık 30 kişi dağınık yaşıyor ve haftalarca birbirlerini görmeyebiliyorlar. Tek sosyal buluşma noktası, Faslı genç Sofian'ın işlettiği bar, ancak Sofian da geçimini zor sağlıyor.

Resmi kayıtlara göre 96 kişi kayıtlı olsa da bunların sadece üçte biri gerçekten burada yaşıyor. Nüfusun tamamen düşmemesi, Sofian gibi göçmenlerin ve şehirden kaçan yeni yerleşimcilerin gelmesiyle mümkün oluyor. Kasabada neredeyse kimse yerli değil; 69 yaşındaki belediye başkanı Marisol Herreño da Kolombiya doğumlu. Herreño, 2023 seçimlerindeki başarısını göçmen oylarına borçlu olduğunu ifade ediyor ve kasabada dokuz farklı milliyet bulunuyor. Ona göre çözüm, göçmenlerle entegrasyon: 'Nüfusu göçmenlerle artırmak bir seçenek. Sosyal konutlarımız var. Entegrasyon sağlanırsa kasaba ayakta kalabilir.' Ancak herkes aynı fikirde değil; bazı duvar yazıları 'Köyler, burada yaşayanlarındır' diyerek tepki gösteriyor.

Madrid'e yakınlığı, kasabayı şehirden kaçmak isteyenler için cazip hale getiriyor, ancak iş imkânı neredeyse yok. 2024 verilerine göre sadece dokuz çalışan var ve bunlar belediyenin geçici işçileri. Yeni taşınan Javier ve Beatriz gibi sakinler, burada iş kurmanın imkânsız olduğunu ve kapalı bir yapı bulunduğunu belirtiyor. Eski sakinlerden Juliana, Robregordo'nun artık 'tanımadığı yeni bir yer' olduğunu söylüyor ve yalnızlık hissini 'Artık sadece zamanın geçmesini bekliyorum' diyerek özetliyor. Kasabanın yeni papazı Antonio Alba da dışarıdan gelen biri olarak, bu kasabaların en büyük sorununun insanların istemeden yalnızlığa mahkûm edilmesi olduğunu vurguluyor.