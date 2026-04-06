Robregordo: Madrid'e Yakın Ama Yalnızlıkla Boğuşan Bir Kasaba - Son Dakika
Robregordo: Madrid'e Yakın Ama Yalnızlıkla Boğuşan Bir Kasaba

06.04.2026 20:49
Madrid'e yakın bir konumda yer alan Robregordo kasabası, nüfus kaybı ve yalnızlıkla mücadele ediyor. Kasaba, göçmenlerle entegrasyon arayışında olsa da, iş imkânlarının kısıtlılığı ve yerli nüfusun azlığı sorun oluşturuyor.

Robregordo kasabası, Madrid'e bir saatten kısa mesafede olmasına rağmen nüfus kaybı ve yalnızlıkla mücadele ediyor. Kasabanın merkezi eski canlılığını yitirmiş durumda, Real Caddesi gün boyu sessiz. 80 yaşındaki Antonio Casanova ve 78 yaşındaki eşi Juliana gibi sakinler, çevrelerinde neredeyse kimseyi göremiyor. Madrid bölgesinin nüfusu 7,1 milyona ulaşırken, Robregordo'da yaklaşık 30 kişi dağınık yaşıyor ve haftalarca birbirlerini görmeyebiliyorlar. Tek sosyal buluşma noktası, Faslı genç Sofian'ın işlettiği bar, ancak Sofian da geçimini zor sağlıyor.

Resmi kayıtlara göre 96 kişi kayıtlı olsa da bunların sadece üçte biri gerçekten burada yaşıyor. Nüfusun tamamen düşmemesi, Sofian gibi göçmenlerin ve şehirden kaçan yeni yerleşimcilerin gelmesiyle mümkün oluyor. Kasabada neredeyse kimse yerli değil; 69 yaşındaki belediye başkanı Marisol Herreño da Kolombiya doğumlu. Herreño, 2023 seçimlerindeki başarısını göçmen oylarına borçlu olduğunu ifade ediyor ve kasabada dokuz farklı milliyet bulunuyor. Ona göre çözüm, göçmenlerle entegrasyon: 'Nüfusu göçmenlerle artırmak bir seçenek. Sosyal konutlarımız var. Entegrasyon sağlanırsa kasaba ayakta kalabilir.' Ancak herkes aynı fikirde değil; bazı duvar yazıları 'Köyler, burada yaşayanlarındır' diyerek tepki gösteriyor.

Madrid'e yakınlığı, kasabayı şehirden kaçmak isteyenler için cazip hale getiriyor, ancak iş imkânı neredeyse yok. 2024 verilerine göre sadece dokuz çalışan var ve bunlar belediyenin geçici işçileri. Yeni taşınan Javier ve Beatriz gibi sakinler, burada iş kurmanın imkânsız olduğunu ve kapalı bir yapı bulunduğunu belirtiyor. Eski sakinlerden Juliana, Robregordo'nun artık 'tanımadığı yeni bir yer' olduğunu söylüyor ve yalnızlık hissini 'Artık sadece zamanın geçmesini bekliyorum' diyerek özetliyor. Kasabanın yeni papazı Antonio Alba da dışarıdan gelen biri olarak, bu kasabaların en büyük sorununun insanların istemeden yalnızlığa mahkûm edilmesi olduğunu vurguluyor.

Son Dakika Güncel Robregordo: Madrid'e Yakın Ama Yalnızlıkla Boğuşan Bir Kasaba - Son Dakika

ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
Kanlı pusu Minibüsünü park ederken kurşunların hedefi oldu Kanlı pusu! Minibüsünü park ederken kurşunların hedefi oldu
Araç karşı şeride geçti Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi Araç karşı şeride geçti! Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
Artvin’de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti Artvin'de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
Önce kaza yaptılar, sonra ortalığı karıştırdılar Önce kaza yaptılar, sonra ortalığı karıştırdılar
Bolu Belediyesi’nde yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı Bolu Belediyesi'nde yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı

21:28
Trump: İran’ın süresi doluyor, onları bir gecede yok edebiliriz
Trump: İran'ın süresi doluyor, onları bir gecede yok edebiliriz
21:16
Bonnie Blue’dan sansasyonel itiraf: Liverpoollu futbolcu benden 23 erkek istedi
Bonnie Blue'dan sansasyonel itiraf: Liverpoollu futbolcu benden 23 erkek istedi
21:05
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında
20:24
Trump: Tarihi bir operasyonla İran’dan pilotlarımızı kurtardık
Trump: Tarihi bir operasyonla İran'dan pilotlarımızı kurtardık
20:22
Savaştan kaçmıyorlar Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı
Savaştan kaçmıyorlar! Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı
19:44
JPMorgan Chase CEO’sundan İran savaşının enflasyonu kalıcı hale getirebileceği uyarısı
JPMorgan Chase CEO'sundan İran savaşının enflasyonu kalıcı hale getirebileceği uyarısı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 22:05:27. #7.13#
SON DAKİKA: Robregordo: Madrid'e Yakın Ama Yalnızlıkla Boğuşan Bir Kasaba - Son Dakika
