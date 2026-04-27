Rojvelat Kızmaz'ın ölümünde dosyanın yeniden açılması talebi

Petrol Mahallesi'nde oturan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü mezunu Rojvelat Kızmaz, 9 Şubat 2024'te evden çıktı ve akşam eve dönmedi. Ailesi polise kayıp ihbarında bulundu. Kıyafetlerinin Hasankeyf'teki Ilısu Veysel Eroğlu Baraj Gölü kenarında bulunması üzerine yapılan aramada 12 Şubat'ta cansız bedeni bulundu. Soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Ailesi, Gülistan Doku soruşturmasındaki gelişmelerin ardından Batman Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe vererek dosyanın yeniden açılmasını talep etti.

Aile avukatı Sümeyye Gültekin Aykut, her iki dosyada da kayıp başvurularına rağmen etkili arama yapılmadığını, delillerin toplanmadığını ve soruşturmanın derinleştirilmediğini belirterek, takipsizlik kararlarının kaldırılması ve soruşturmanın yeniden yürütülmesi gerektiğini söyledi. Mehmet Kızmaz ise kardeşinin Gülistan Doku ile yakın arkadaş olduğunu, benzer tablolar yaşanmış olabileceğini ve dosyanın 'ortak iki arkadaş' diye geçiştirilemeyeceğini ifade etti.