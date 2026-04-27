Rojvelat Kızmaz'ın ölümünde dosyanın yeniden açılması talebi
27.04.2026 18:49
Petrol Mahallesi'nde oturan Rojvelat Kızmaz, 9 Şubat 2024'te evden çıkıp dönmeyince ailesi kayıp başvurusu yaptı. 12 Şubat'ta cansız bedeni baraj gölünde bulundu. Soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Ailesi, Gülistan Doku dosyasındaki gelişmelerin ardından dosyanın yeniden açılması için başvurdu.

Petrol Mahallesi'nde oturan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü mezunu Rojvelat Kızmaz, 9 Şubat 2024'te evden çıktı ve akşam eve dönmedi. Ailesi polise kayıp ihbarında bulundu. Kıyafetlerinin Hasankeyf'teki Ilısu Veysel Eroğlu Baraj Gölü kenarında bulunması üzerine yapılan aramada 12 Şubat'ta cansız bedeni bulundu. Soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Ailesi, Gülistan Doku soruşturmasındaki gelişmelerin ardından Batman Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe vererek dosyanın yeniden açılmasını talep etti.

Aile avukatı Sümeyye Gültekin Aykut, her iki dosyada da kayıp başvurularına rağmen etkili arama yapılmadığını, delillerin toplanmadığını ve soruşturmanın derinleştirilmediğini belirterek, takipsizlik kararlarının kaldırılması ve soruşturmanın yeniden yürütülmesi gerektiğini söyledi. Mehmet Kızmaz ise kardeşinin Gülistan Doku ile yakın arkadaş olduğunu, benzer tablolar yaşanmış olabileceğini ve dosyanın 'ortak iki arkadaş' diye geçiştirilemeyeceğini ifade etti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Gülistan Doku, Güncel, Son Dakika

