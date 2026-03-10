Roketsan'dan Yerli Ürün Vurgusu - Son Dakika
Roketsan'dan Yerli Ürün Vurgusu

10.03.2026 11:22
Prof. Dr. Faruk Yiğit, yerli savunma ürünlerinin üretimine devam edeceklerini açıkladı.

ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Faruk Yiğit, yerli ve milli ürünlerin üretiminin devam ettiğini açıklayarak, "Caydırıcılığın da birinci olmazsa olmazı bilinmezlik. Dolayısıyla bizim de sürpriz etkisi yaratacak ve dosta güven, düşmana korku verecek önemli ürünlerimiz var. Bunları da üretmeye devam ediyoruz. Envanterde olanlarımız var, envantere girmek üzere olanlar var, üzerinde çalıştığımız projeler de var ve bu devam edecek" dedi.

Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Faruk Yiğit, savunma sanayi alanında yerli ve milli ürünlerin üretiminin devam ettiğini söyledi. Prof. Dr. Yiğit, "Roketsan üretimlerine ve tasarımlarına her geçen gün devam ediyor. Bizim kamuoyuna açıkladığımız ve açıklayamadığımız ürünlerimiz var. Elbette her etkinlikte bizim yeni ürünlerin lansmanı olacaktır. Önümüzde Saha Expo sergisi olacak, orada büyük bir ihtimalle bütün vatandaşlarımız Roketsan'ın yeni ürünleriyle de tanışma imkanı bulacak. Roketsan dünya standartlarında üretim yapan bir şirket, çok hızlı büyüyen bir şirket. Bizim ürünlerimiz 40'a yakın ülkede talep gören ve ihracatını yaptığımız ürünler. Dolayısıyla biz roket ve füze teknolojilerinde dünyanın gerisinde değiliz" diye konuştu.

'TEMİZ, SÜRDÜRÜLEBİLİR SAVUNMA SANAYİ NOKTASINDA ÇALIŞIYORUZ'

Savunma sanayi alanında Bolu'da ciddi gelişmelerin olacağını ifade eden Prof. Dr. Yiğit, şunları söyledi:

"Biz Bolu'muza temiz, sürdürülebilir savunma sanayi noktasında neler yapabiliriz, bunu çalışıyoruz. Roketsan'daki ilgili arkadaşlar, firmalarımızla bire bir görüşmeler yapıyorlar. İnşallah ilerleyen süreçte, biz bu görüşmelerin ve yaptığımız etkinliğin sonuçlarını çok somut olarak göreceğiz. İnşallah İstanbul ve Ankara arasında çok güzel bir konumda bulunan, birçok lojistik imkan sağlayan Bolu'muzda savunma sanayi noktasında ciddi gelişmeler göreceğimize ben inanıyorum. Savunma sanayi ürünlerinin en önemli etkinliği caydırıcı olması. Caydırıcılığın da birinci olmazsa olmazı bilinmezlik. Dolayısıyla bizim de sürpriz etkisi yaratacak ve dosta güven, düşmana korku verecek önemli ürünlerimiz var. Bunları da üretmeye devam ediyoruz. Envanterde olanlarımız var, envantere girmek üzere olanlar var, üzerinde çalıştığımız projeler de var ve bu devam edecek."

HABER-KAMERA: Mutlu YUCA/BOLU,

Kaynak: DHA

12:12
