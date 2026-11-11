Roma'da bomba ihbarı e-postaları nedeniyle Appio-Tuscolano'da birçok okul boşaltıldı

Roma'da bomba ihbarı e-postaları nedeniyle Appio-Tuscolano'da birçok okul boşaltıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adnkronos'un haberine göre Roma'nın güneyindeki Appio-Tuscolano bölgesinde ilkokul ve anaokullarının da aralarında bulunduğu birçok okula bomba ihbarı içeren e-postalar gönderildi. Roma'da birçok okul boşaltıldı, Prenses Mafalda İlköğretim Okulu'ndan öğrenciler tahliye edildi.
ROMA, 11 Kasım (Xinhua) -- İtalya'nın başkenti Roma'daki Prenses Mafalda İlköğretim Okulu'ndan tahliye edilen öğrenciler, 11 Kasım 2026.
İtalya'nın başkenti Roma'da bomba ihbarı nedeniyle birçok okul boşaltıldı. Adnkronos Haber Ajansı'nın çarşamba günkü haberine göre, güneydeki Appio-Tuscolano bölgesinde ilkokul ve anaokullarının da aralarında yer aldığı birçok okula bomba ihbarı içeren e-postalar gönderildi. (Fotoğraf: Zhang Xinwen/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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