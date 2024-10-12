İtalya'nın başkenti Roma'da binlerce kişi, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze ve Lübnan'a destek için yürüdü.
Roma'nın Ostiense Meydanı'nda toplanan yaklaşık 10 bin kişi, Vittorio Emanuele Meydanı'na kadar ellerinde Filistin bayrakları ve "Filistin halkına yönelik soykırım dursun", "Lübnan'da katliam dursun", "Özgür Gazze - Özgür Lübnan" yazılı pankartlarla yürüdü.
İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırılarına tepki gösteren protestocular, sık sık "Özgür Filistin", "Hepimiz antisiyonistiz" şeklinde sloganlar attı.
Göstericiler, Roma'nın simge yapılarından Kolezyum'un önünden geçişleri sırasında büyük boy Filistin bayrağı açtı ve bayrağın renklerinde meşaleler yaktı.
Polis, yürüyüş sırasında geniş güvenlik önlemleri aldı. Yürüyüş olaysız şekilde sona erdi.
Son Dakika › Güncel › Roma'da Gazze ve Lübnan'a Destek Gösterisi - Son Dakika
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