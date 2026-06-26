Roman Öğrencilere Okuma Ödülü

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen okuma yarışmasında birinci olan Roman öğrencilere hediye verildi.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, 13 Kasım İlkokulu'nda düzenlenen törende okuma yarışmasında birincilik elde eden Roman öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencileri tebrik ederek ödüllerini veren Turanlı, kitap okuma alışkanlığının önemine dikkat çekti.

Program kapsamında karne törenine de katılan Turanlı, öğrencilere karnelerini dağıttı.

Öğrenciler ve aileleriyle bir süre sohbet eden Turanlı, çocuklara iyi tatiller temennisinde bulundu.