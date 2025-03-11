Romanya Anayasa Mahkemesi'nden Georgescu'ya Yasağı Onama - Son Dakika
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Romanya Anayasa Mahkemesi'nden Georgescu'ya Yasağı Onama

Romanya Anayasa Mahkemesi, aşırı sağcı Georgescu'nun seçim yasağını onadı; protestolar patlak verdi.

11.03.2025 23:27
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- Romanya Anayasa Mahkemesi aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Georgescu'nun yasak kararını onadı

Kararın ardından Georgescu'nun destekçileri sokağa indi

BÜKREŞ - Romanya Anayasa Mahkemesi, aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Calin Georgescu aleyhindeki seçimlere katılma yasağını onayladı. Karar, başkent Bükreş'te binlerce kişi tarafından protesto edildi.

Romanya'da Rusya yanlısı olmakla suçlanan aşırı sağcı siyasetçi Calin Georgescu'nun mayıs ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için yaptığı adaylık başvurusunun reddedilmesine ilişkin karar, Anayasa Mahkemesi tarafından oy birliği ile onaylandı. Karar, başkent Bükreş'te Georgescu'nun destekçileri tarafından gerçekleştirilen yeni bir protesto dalgasına neden oldu.

Anayasa Mahkemesinin bu akşam açıkladığı karar öncesinde mahkeme önünde toplanmaya başlayan göstericiler, "Hainler", "Buradan hiçbir yere gitmiyoruz", "Cumhurbaşkanı Calin Georgescu" ve "Diktatörlüğe son verin" sloganları attı.

Protestolar nedeniyle güvenlik önlemleri artırıldı ve güvenlik güçleri mahkeme binası çevresinde kordon oluşturdu. Kararın açıklanmasıyla birlikte mahkemenin önündeki kalabalığa yüzlerce kişinin daha katılmasıyla gösteri büyüdü.

"Gelecek için ne istediğinizi seçmek sizin elinizde"

Georgescu, kararın ardından sosyal medya üzerinden destekçilerine yönelik olarak yayınladığı açıklamada, "Gelecek için ne istediğinizi seçmek sizin elinizde ve umarım bundan sonra bunu tüm vicdanınızla yaparsınız. Size bütün varlığımla hizmet etmek, benim için bir onurdu" dedi.

"Anayasa Mahkemesi, bir kez daha demokrasi ile temel hak ve özgürlüklerimize saldırarak Romanya halkını alaya aldı"

Aşırı sağcı muhalefet partilerinden Rumenlerin Birlik İttifakı'nın lideri George Simion, karara ilişkin açıklamasında, "Bu nasıl bir utanç. Anayasa Mahkemesi, bir kez daha demokrasi ile temel hak ve özgürlüklerimize saldırarak Romanya halkını alaya aldı. Calin Georgescu'nun yanındayız" dedi.

"Umarım Anayasa Mahkemesi'nin kararı sadece bir ilk adımdan ibarettir"

AB yanlısı Romanya Birliğini Kurtarın partisinin lideri Elena Lasconi ise karara destek verdi. Lasconi, "Umarım Anayasa Mahkemesi'nin kararı sadece bir ilk adımdan ibarettir. Calin Georgescu'nun son aylarda suçlandığı tüm vahşi eylemlerden sorumlu tutulmalı ve yargılanmalıdır. Oluşturduğu dezenformasyon dalgası nedeniyle diz çöken kurumların yeniden yapılandırılarak güvenilirliklerini yeniden kazanması gerekiyor" dedi.

Georgescu'nun birinci olduğu seçim iptal edilmişti

Romanya'da halk, 24 Kasım 2024 tarihinde Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitmiş ve Rusya yanlısı olmakla suçlanan Calin Georgescu, beklenmedik bir sonuca imza atarak yaklaşık yüzde 23 oranında oyla ilk sırada yer almıştı. Diğer yandan seçimin sonuçları, Romanya istihbaratının Rusya'nın bir propaganda kampanyasıyla seçmenleri etkilediğine yönelik raporlarının ardından Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti.

Georgescu'nun yenilenecek seçimlerde yeniden yarışmak üzere yaptığı başvuru ise Romanya Merkezi Seçim Komitesi'nin dün açıkladığı karara takıldı. Romanya Merkezi Seçim Komitesi, Georgescu'nun geçmişteki eylem ve açıklamalarının cumhurbaşkanlığı makamının gerektirdiği değerlere aykırı olduğu gerekçesiyle adaylığının reddedildiğini duyurdu. Kararı demokrasiye darbe olarak nitelendiren Georgescu, karara itiraz ederek dün Anayasa Mahkemesine müracaat etmişti.

Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçimleri 4 Mayıs'ta, ihtiyaç duyulması halinde seçimin ikinci turu ise 18 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Romanya Anayasa Mahkemesi'nden Georgescu'ya Yasağı Onama - Son Dakika

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