Romanya'dan 2 Milyar Euro'luk Hava Savunma Anlaşması - Son Dakika
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Romanya'dan 2 Milyar Euro'luk Hava Savunma Anlaşması

22.07.2025 12:12
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Romanya, İsrailli Rafael ile 2 milyar euro karşılığında hava savunma sistemleri almak için anlaşma imzaladı.

BÜKREŞ, 22 Temmuz (Xinhua) -- Romanya Savunma Bakanlığı, gelişmiş SHORAD-VSHORAD hava savunma sistemleri satın almak üzere İsrailli Rafael Advanced Defense Systems şirketiyle 2 milyar euro (2,33 milyar ABD doları) tutarında bir çerçeve anlaşması imzaladı.

Bakanlıktan pazartesi günü yaptığı açıklamada, devlete ait savunma tedarik şirketi Romtehnica SA aracılığıyla imzalanan anlaşma kapsamında 6 adet entegre kısa ve çok kısa menzilli hava savunma sistemi satın alınacağı belirtildi. Anlaşma ayrıca bir eğitim ve simülasyon merkezi, mühimmat ile lojistik desteği de içeriyor.

7 yıl sürecek anlaşma kapsamında üç ayrı sözleşme imzalanması öngörülüyor. İlk iki VSHORAD sisteminin, ilk sözleşmenin imzalanmasından sonraki üç yıl içinde teslim edilmesi planlanıyor.

Açıklamada insansız hava araçları ve seyir füzeleri gibi çok çeşitli hava tehditlerine karşı koyacak şekilde tasarlanan SHORAD-VSHORAD sistemlerinin, gelişmiş mobilite, operasyonel verimlilik ve modern savunma ağlarına sorunsuz entegrasyon sağladığı kaydedildi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Politika, Güvenlik, Savunma, Romanya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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