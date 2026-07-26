Romanya İHA'yı F-16 ile Düşürdü - Son Dakika
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Romanya İHA'yı F-16 ile Düşürdü

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Romanya, hava sahasını ihlal eden bir İHA'yı F-16 uçağıyla düşürdü. Soruşturmalar devam ediyor.

Romanya hava sahasını ihlal eden bir insansız hava aracı (İHA) daha ülkenin hava kuvvetlerine ait F-16 savaş uçağı tarafından düşürüldü.

???????Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Romanya Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçağının yerel saatle 10.13'te Sulina-Chilia bölgesinde ülkenin kara suları üzerinde bir İHA'yı etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Rumen pilotlar ile yer ekiplerini tebrik eden Dan, ekiplerin görevlerini profesyonellik, cesaret ve etkinlikle yerine getirdiklerini, operasyonun ülke topraklarının savunulmasına ve vatandaşların güvenliğine katkı sağladığını belirtti.

Dan, Romanya Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 24 Temmuz'da düşürülen İHA'nın, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşta kullandığı Şahed tipi olduğunun belirlendiğini kaydetti.

Dün ve bugün düşürülen İHA'lara ilişkin soruşturmaların sürdüğünü ifade eden Dan, Romanya'nın Rusya'ya yönelik diplomatik protestosunun da bu soruşturmaların sonuçlarına dayanacağını bildirdi.

Rusya'nın, aynı zamanda NATO ve Avrupa Birliği (AB) hava sahası da olan Romanya hava sahasını ihlal etmeyi sürdürmesinin "kabul ve tahammül edilemez" olduğuna dikkati çeken Dan, bu tür ihlallerin müttefiklerle birlikte en yüksek ciddiyetle ele alındığını vurguladı.

Böylece son 3 günde Romanya hava sahasını ihlal eden 3 İHA, F-16 savaş uçakları tarafından etkisiz hale getirildi.

Öte yandan, Rusya'ya ait bir İHA, 29 Mayıs'ta Ukrayna'ya yönelik gece saldırıları sırasında Romanya hava sahasına girerek apartmana düşmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Güvenlik, Romanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Romanya İHA'yı F-16 ile Düşürdü - Son Dakika

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