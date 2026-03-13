Roubaix'de 600 Kişilik İftar Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Roubaix'de 600 Kişilik İftar Programı

13.03.2026 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın Roubaix kentinde 600 kişilik iftar düzenlendi, birlikte yaşama vurgusu yapıldı.

Fransa'nın kuzeyindeki Roubaix kentinde yerel siyasetçilerin de katılımıyla 600 kişilik iftar programı düzenlendi.

Davetliler arasında, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Kerem Yılmaz, Roubaix Belediye Başkanı Alexandre Garcin, Eyüp Sultan Camisi Derneği Başkanı İbrahim Alcı, Türk ve Müslüman sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Fransız milletvekilleri, senatörler ve çevre kentlerin belediye başkanları da yer aldı.

Roubaix'de 600 kişinin katıldığı iftar programında, sema gösterisi ve ney dinletisi düzenlendi.

Kentteki Eyüp Sultan Camisi Derneğinin Başkanı Alcı, burada yaptığı konuşmada, iftardaki kalabalığın, birlikte yaşama isteğinin göstergesi olduğunu vurguladı.

Alcı, "Ramazan, maneviyat, sabır ve paylaşma ayıdır." diyerek, bu ayda insanların, dayanışma, cömertlik ve başkalarına önem vermeyi düşünmeye zaman ayırdığını söyledi.

Roubaix'ye ilk Türk işçinin 1969'da geldiğine değinen Alcı, Türklerin, çalışma arzusu ve bulundukları topluma katkı sağlama isteğiyle buraya geldiklerini belirtti.

Alcı, "Bugün onların çocukları ve torunları öğretmen, iş insanı, doktor, işçi, gönüllü, seçilmiş oldu." ifadesini kullanarak, burada yaşayan Türklerin Roubaix'nin zenginliğine katkı sağladığının altını çizdi.

İftara farklı din mensuplarının da katıldığını aktaran Alcı, kültürler ve nesiller arasında köprü inşa etme çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Güncel, Fransa, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Roubaix'de 600 Kişilik İftar Programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Dur“ ihtarına uymadı, faturası ağır oldu "Dur" ihtarına uymadı, faturası ağır oldu
İspanyol Bakan’dan Trump’a cevap: Tehditlerinden korkmuyoruz İspanyol Bakan'dan Trump'a cevap: Tehditlerinden korkmuyoruz
Değmeyin Osimhen’in keyfine Değmeyin Osimhen'in keyfine
İsrail’den Lübnan’da yeni katliam Sivillerin yaşadığı binalar vuruldu İsrail'den Lübnan'da yeni katliam! Sivillerin yaşadığı binalar vuruldu
“İmamoğlu duruşmaları TRT’de yayınlansın“ önergesi TBMM’de reddedildi "İmamoğlu duruşmaları TRT'de yayınlansın" önergesi TBMM'de reddedildi
İsrailli milletvekili sokak ortasında bıçaklandı İsrailli milletvekili sokak ortasında bıçaklandı

16:42
“Dünyanın en güzel kızı“ evleniyor: Nişan yüzüğü olay
"Dünyanın en güzel kızı" evleniyor: Nişan yüzüğü olay
16:41
İlber Ortaylı’nın ölüm haberini alan Fatih Altaylı gözyaşlarına boğuldu
İlber Ortaylı'nın ölüm haberini alan Fatih Altaylı gözyaşlarına boğuldu
16:19
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
15:43
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
15:41
Trump ve Netanyahu’yu çıldırtacak görüntü: Pezeşkiyan meydanlara indi
Trump ve Netanyahu'yu çıldırtacak görüntü: Pezeşkiyan meydanlara indi
15:10
Pezeşkiyan, Modi’nin talebini hiç düşünmeden reddetti
Pezeşkiyan, Modi'nin talebini hiç düşünmeden reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 17:07:28. #7.13#
SON DAKİKA: Roubaix'de 600 Kişilik İftar Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.