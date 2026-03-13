Roubaix'de 600 Kişilik İftar Programı

Fransa'nın kuzeyindeki Roubaix kentinde yerel siyasetçilerin de katılımıyla 600 kişilik iftar programı düzenlendi.

Davetliler arasında, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Kerem Yılmaz, Roubaix Belediye Başkanı Alexandre Garcin, Eyüp Sultan Camisi Derneği Başkanı İbrahim Alcı, Türk ve Müslüman sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Fransız milletvekilleri, senatörler ve çevre kentlerin belediye başkanları da yer aldı.

Roubaix'de 600 kişinin katıldığı iftar programında, sema gösterisi ve ney dinletisi düzenlendi.

Kentteki Eyüp Sultan Camisi Derneğinin Başkanı Alcı, burada yaptığı konuşmada, iftardaki kalabalığın, birlikte yaşama isteğinin göstergesi olduğunu vurguladı.

Alcı, "Ramazan, maneviyat, sabır ve paylaşma ayıdır." diyerek, bu ayda insanların, dayanışma, cömertlik ve başkalarına önem vermeyi düşünmeye zaman ayırdığını söyledi.

Roubaix'ye ilk Türk işçinin 1969'da geldiğine değinen Alcı, Türklerin, çalışma arzusu ve bulundukları topluma katkı sağlama isteğiyle buraya geldiklerini belirtti.

Alcı, "Bugün onların çocukları ve torunları öğretmen, iş insanı, doktor, işçi, gönüllü, seçilmiş oldu." ifadesini kullanarak, burada yaşayan Türklerin Roubaix'nin zenginliğine katkı sağladığının altını çizdi.

İftara farklı din mensuplarının da katıldığını aktaran Alcı, kültürler ve nesiller arasında köprü inşa etme çağrısında bulundu.