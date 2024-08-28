RTÜK, 4 TV ve 1 radyo kanalına para cezası verdi - Son Dakika
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RTÜK, 4 TV ve 1 radyo kanalına para cezası verdi

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yasa ihlalleri ve ticari iletişim kurallarına uymamaları nedeniyle 4 TV ve 1 radyo kanalına idari para cezası uygulama kararı aldı.

28.08.2024 17:54
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RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) haftalık olağan toplantısında, 4 TV ve 1 radyo kanalına yasa ihlalleri ile ticari iletişim ve reklam kurallarına uymamaları nedeniyle idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

RTÜK, haftalık olağan toplantısında izleme raporlarını gündemine aldı. Kurulun gündemine gelen ilk rapor, Tele 1'de yayınlanan '4 Soru 4 Yanıt' isimli program oldu. Gazeteci Merdan Yanardağ'ın, hükümetin Cumhuriyet'i yıkmak için çaba sarf ettiğini iddia edip, iktidara 'İslamofaşist' yakıştırması yapması nedeniyle kanala, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'da yer alan, 'Yayın hizmetleri, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez' hükmü uyarınca idari para cezası müeyyidesi uygulandı. RTÜK toplantısında müzakere edilen ikinci rapor, Flash Haber'in 'Cemil Kılıç ile Aydınlanma' programına aitti. Sunucunun dini değerlere ilişkin üslubunun, 6112 sayılı Kanun'un 'Yayın hizmetleri, toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz' hükmünün ihlali olarak değerlendirildi. Flash Haber hakkında idari para cezası kararı alındı. Ayrıca ticari iletişim ve reklam süresi kurallarına uymayan Kafa Radyo, Yıldız En ve Ekin Türk isimli kanallara da yaptırım uygulandı.

Kaynak: DHA

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