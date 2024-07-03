RTÜK, Açık Radyo'nun lisansını iptal etti - Son Dakika
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RTÜK, Açık Radyo'nun lisansını iptal etti

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), daha önce 'Ermeni soykırımı' söylemleri nedeniyle ceza verdiği Açık Radyo'nun lisansını iptal etti. RTÜK, Açık Radyo'ya verilen cezaya rağmen yayınlarını sürdürmesi üzerine yayın lisansının iptaline karar verdi.

03.07.2024 16:58
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(ANKARA)- Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), "Ermeni soykırımı" söylemleri nedeniyle daha önce "program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası" verdiği Açık Radyo'nun lisansını iptal etti.

RTÜK, Açık Radyo'ya daha önce yayında kullandığı "Ermeni soykırımı" ifadesi nedeniyle 5 gün program durdurma ve üst sınırdan idari para cezası" verdi. Ancak Açık Radyo, yayınlarını devam etti.

RTÜK, 6112 sayılı Kanun'un 32'nci maddesinin beşinci fıkrasında düzenlenen "...Programlarının yayını veya yayınları süreli durdurulan medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yaptırım kararının tebliğine rağmen kararın gereklerine aykırı olarak yayınlarına devam etmesi halinde yayın lisansının iptaline karar verilir" hükmünün Üst Kurul tarafından hayata geçirildiğini bildirdi.

RTÜK, "Kanun'un 33. maddesindeki Üst Kuruldan yayın lisansı almadan veya yayınları Üst Kurul tarafından geçici olarak durdurulmasına ya da yayın lisansı iptal edilmesine rağmen yayın yapan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü, bir yıldan iki yıla kadar hapis ve bin günden beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Tüzel kişiler hakkında ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 60'ıncı maddesindeki güvenlik tedbirleri uygulanır. İzinsiz olarak faaliyetine devam eden yayın cihaz ve tesisleri Üst Kurulca mühürlenerek kapatılır" hükmü gereğince Açık Radyo'nun yayın lisansı iptal ederek,yayınlarına son verilmesine karar verdi.

Kaynak: ANKA

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