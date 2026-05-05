05.05.2026 18:06
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile ayrı ayrı görüştü.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, RTÜK Başkanı Daniş, KKTC'de temaslarda bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, RTÜK Başkanı Daniş ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Yayıncılık alanındaki güncel gelişmeler ve işbirliği imkanlarının ele alındığı görüşmede, RTÜK'ün yürüttüğü çalışmalar hakkında Erhürman'a bilgi verildi.

KKTC Başbakanı Üstel de RTÜK Başkanı Daniş ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Daniş, kabulde yaptığı konuşmada, KKTC'nin, gelişme, refah ve kapasite artırmaya yönelik çalışmalarını takdirle izlediklerini söyledi.

KKTC Yüksek Yayın Kurulu Başkanı Feyzi Hansel'in daveti ve işbirliği çerçevesinde Kıbrıs'a ilk kurumsal ziyaretlerini gerçekleştirdiklerini belirten Daniş, bu kurumla daha önce de medya okuryazarlığı, ailenin ve çocuğun korunması ile dijital mecralardaki yeni gelişmeler konusunda fikir alışverişi ve ortak çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

Daniş, bu çalışmaların gelecek dönemde daha da geliştirilerek sürdürüleceğini kaydederek, medya sektörünün ülkelerin ticareti, tanıtımı ve turizminde oynadığı role dikkati çekti.

KKTC Başbakanı Üstel de bu tür ziyaretlerin daha sık yapılmasının iki kurum arasındaki bağları güçlendireceğini söyledi.

Dijital medyanın gelişmesiyle birlikte radyo, televizyon ve sosyal medya alanında bazı sıkıntıların yaşanmaya başladığını kaydeden Üstel, bu alanları daha iyi noktaya taşımak amacıyla bazı yasal düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler ile görüşmesi

RTÜK Başkanı Daniş, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler tarafından da kabul edildi.

Daniş, burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs Yayın Yüksek Kurulu ile ilişkilerini geliştirmeye devam ettiklerini kaydetti.

2019'da başlatılan medya okuryazarlığı çalışmalarının genişletilerek sürdürüldüğünü aktaran Daniş, medyanın dijitalleşmesiyle birlikte hızlı gelişmeler yaşandığını belirtti.

Daniş, bu süreçte parlamentolar ile üst kurullar arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Dijitalde geleneksel medyanın önüne geçen yıkıcı yenilikler sektörümüzü tehdit ediyor." dedi.

Sosyal medya ve dijital platformlarda dezenformasyonun hızla yayılabildiğine dikkat çeken Daniş, "Yanlış bilginin çok hızlı yayıldığını, toplumda manipülasyonların ortaya çıktığını ve özellikle çocukların zararlı içeriklerden etkilenebildiğini görüyoruz." diye konuştu.

Öztürkler de, RTÜK heyetini Cumhuriyet Meclisi'nde kabul etmekten büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, anavatandan gelen misafirlerin kendilerini daha güçlü hissettirdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kıbrıs Türk halkı bu yolda hiçbir zaman yalnız yürümedi ve yürümeyecektir." sözlerini hatırlatan Öztürkler, "Kıbrıs konusu bir milli davadır." vurgusu yaptı.

Kaynak: AA

