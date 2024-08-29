RTÜK Başkanı Narin Güran'ın kaybolmasıyla ilgili yayın yasağına riayet çağrısı yaptı - Son Dakika
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RTÜK Başkanı Narin Güran'ın kaybolmasıyla ilgili yayın yasağına riayet çağrısı yaptı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolması olayına ilişkin, ailenin korunması ve araştırmaların etkin bir şekilde yürütülmesi açısından getirilen yayın yasağına tüm yayıncıların riayet etmesi çağrısında bulundu. Şahin, medyanın teyit edilmemiş bilgileri paylaşmasının çocuk olan bir olayın hassasiyetini zedelediğini belirtti ve yayın yasağına riayet etmelerini önemle rica etti.

29.08.2024 21:46
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolması olayına ilişkin, ailenin korunması ve araştırmaların etkin bir şekilde yürütülmesi açısından getirilen yayın yasağına tüm yayıncıların riayet etmesi çağrısında bulundu.

Şahin, sosyal medya hesabından, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasına ilişkin yayın yasağı kararıyla ilgili açıklama yaptı.

Narin Güran'ı arama çalışmalarının güvenlik güçlerinin titiz takibiyle devam ettiğini bildiren Şahin, bu süreçte soruşturmanın sağlıklı ilerlemesi ve gerekli müdahalelerin etkili bir biçimde yapılabilmesi için itidalin şart olduğunu ifade etti.

RTÜK Başkanı Şahin, şunları kaydetti:

"Medyanın teyit edilmemiş bilgileri paylaşması, çeşitli her iddiayı haberleştirmesi konusu çocuk olan bir olayın hassasiyetini zedelemektedir. Söz konusu ailenin korunması, araştırmaların etkin bir şekilde yürütülmesi açısından getirilen yayın yasağına tüm yayıncılarımızın riayet etmesini önemle rica ediyoruz. Kamuoyuna ve yayıncılarımıza duyurulur."

Kaynak: AA

Ebubekir Şahin, Diyarbakır, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel RTÜK Başkanı Narin Güran'ın kaybolmasıyla ilgili yayın yasağına riayet çağrısı yaptı - Son Dakika

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