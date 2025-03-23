RTÜK Başkanı'ndan televizyon kanallarına "İmamoğlu" uyarısı - Son Dakika
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RTÜK Başkanı'ndan televizyon kanallarına "İmamoğlu" uyarısı

RTÜK Başkanı\'ndan televizyon kanallarına "İmamoğlu" uyarısı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, televizyon kanallarına "Ekrem İmamoğlu soruşturması" ile ilgili dikkat çeken bir uyarı yaptı. Şahin, "Kanunlara aykırı yayın yapan tv kanallarına uzun süreli yayın durdurma dahil, en nihayetinde lisans iptallerine varabilecek müeyyideler uygulanacağı önemle ve tekraren duyurulur. Son bir defa uyarıyorum." dedi.

23.03.2025 01:31
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Televizyon kanallarına "Ekrem İmamoğlu soruşturması" ile ilgili dikkat çeken bir uyarı yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Kanunlara aykırı yayın yapan tv kanallarına uzun süreli yayın durdurma dahil, en nihayetinde lisans iptallerine varabilecek müeyyideler uygulanacağı önemle ve tekraren duyurulur. Son bir defa uyarıyorum." ifadelerini kullandı.

RTÜK BAŞKANI'NDAN TELEVİZYON KANALLARINA DİKKAT ÇEKEN UYARI

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun terör ve yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınmasının ardından yayın yapan televizyon kanallarına uyarıda bulundu. Şahin, kanunlara aykırı yayın yapan televizyon kanallarına sert cezalar uygulayacaklarını belirtti.

"DAHA ÖNCE PROGRAM DURDURMALARA VARAN MÜEYYİDELER UYGULAMIŞTIK"

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Şahin şunları söyledi: "Yayıncı Kuruluşlara Açık ve Çok Önemli Uyarı! Daha önce de belirttiğimiz üzere; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca yürütülen soruşturmalarla ilgili medyamızın itidal ile hareket etmesi, Taraflı ve gerçek dışı haberlere değil yetkililerden gelen resmî bilgi ve açıklamalara yer vermeleri, kanun ve ilke kararlarına uygun yayıncılık yapmaları hususunda gerekli uyarıları yapmış, akabinde de kanunlara uyumayan yayıncı kuruluşlarla ilgili ilk Üst Kurul toplantımızda en üst sınırdan program durdurmalara varan müeyyideler uygulamıştık.

"LİSANSLARINI İPTAL EDEBİLİRİZ"

Belirtmek isterim ki; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak kanun dışında yayın yapan, halkı sokağa davet eden, illegal örgütlerin sözcüsü gibi beyanlarda bulunan yorumcuları ekrana taşıyan, kişi haklarına aykırı taraflı yayıncılık faaliyeti gösteren, devlet büyüklerine, soruşturmayı yürüten yargı mensuplarına, emniyet personeli ile kolluk kuvvetlerine hakaret hatta tehditlere varan ifade ve yayınlara yer veren yayıncı kuruluşlarla ilgili uzun süreli yayın durdurma dahil, en nihayetinde lisans iptallerine varabilecek müeyyideler uygulanacağı önemle ve tekraren duyurulur.

"SON BİR DEFA İHTAREN UYARIYORUZ"

Bu süreçte itidalli yayın yapan, tarafsız bir şekilde halkı bilgilendirme çabasıyla hareket eden yayıncı kuruluşlarımıza teşekkür ediyor, uyarılarımızı dikkate almayan, hukuk dışı yayınlara devam eden, sayısı birkaç taneyi geçmeyen yayıncı kuruluşları da son bir defa ihtaren uyardığımızı belirtmek istiyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

RTÜK Başkanı'ndan İmamoğlu uyarısı

Ebubekir Şahin, Ekrem İmamoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel RTÜK Başkanı'ndan televizyon kanallarına 'İmamoğlu' uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (59)

  • Mert Pktkn:
    Neden sansür uyguluyorsunuz ? Tv, İnterneti neden kısıtlıyorsunuz ? Neden korkuyorsunuz ? Sayın Muz Cumhuriyeti Yöneticileri!!! 1235 177 Yanıtla
    Abuzer Kadayıf:
    Muzu anana geçir 74 794
    ahmet3353:
    senin gibi ıtler kapılarının ne zaman çalınacağını merak etsinler diye uygulanıyor 54 649
    tuncay sak:
    muz cumhuriyeti demek 137 34
    AHMET YILMAZ:
    Abuzuddin tel kadayif anani bacinikarinisararaya kar?i domaltim pompalayayim 91 26
    mustafa kemal ünal:
    neden mi bakıyorsun Türkiye Cumhuriyetine düşman olanlara geçmiş dedeleri hep aynı buda çayeli den Mapavri 1878'de nahiye 1944'te Çaybaşı adıyla ilçe oldu. Sonradan adı Çayeli olarak değiştirildi. Köy adlarının büyük çoğunluğu Rumcadır; ancak az sayıda Lazca ve Hemşince yer adları da vardır. 20. yüzyıl başlarından önce Türkçe yer adı kaydedilmemiştir. 52 15
    İlyas null:
    siktirlan 12 41
    Kasım Ömeroğlu:
    muzu arkana sok yanlız ithal olsun. 8 11
  • 145353:
    kafanıza göre uygulama yapın,bi gün devran elbet dönecek, ozaman pengueni sizler izliceksiniz 530 98 Yanıtla
  • Merenzmiray2728.:
    özgür bir ülkede yaşıyoruz (yersen)?????? 435 68 Yanıtla
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