RTÜK Başkanı'ndan Medyaya Narin Kızı İçin Sorumluluk Çağrısı - Son Dakika
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RTÜK Başkanı'ndan Medyaya Narin Kızı İçin Sorumluluk Çağrısı

RTÜK Başkanı\'ndan Medyaya Narin Kızı İçin Sorumluluk Çağrısı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Narin kızının cinayet davası ile ilgili medya kuruluşlarına sorumluluk ve duyarlılık çağrısında bulundu. Duruşma öncesinde ve sonrasında yayın ilkelerine uyulması gerektiğini vurguladı.

25.12.2024 20:58
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RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Narin kızımızın cinayet davasının yarın yeni bir duruşması gerçekleştirilecek. Duruşma sırasında ve sonrasında medyamızdan sorumluluk ve duyarlılık bekliyoruz" dedi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kamuoyunun malumu olduğu üzere Narin kızımızın cinayet davasının yarın yeni bir duruşması gerçekleştirilecek. Duruşma sırasında ve sonrasında medyamızdan sorumluluk ve duyarlılık bekliyoruz. İlk soruşturma aşamasında maalesef yayıncılık ilkelerini zorlayan medyamızı bu kez azami dikkatli olmaya ısrarla davet ediyorum. Amacımız gerçeklerin ortaya çıkmasıdır. Dosyaya giren gizlilik kapsamındaki delillerin ifşa edilmesi gibi sonucu akamete uğratacak tutumlardan kaçınılması şarttır. Yasamızda ve tüm yayıncılarımızın imza vererek onayladığı "görsel işitsel medya etik ilkeleri" sarihtir. Bu ilkelere riayet etmeyen sorumsuz yayıncılar hakkında gerekli yasal yaptırımlar uygulanacaktır. Önemle hatırlatır, ilkeli habercilerimize teşekkür eder, başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Ebubekir Şahin, Politika, 3-sayfa, Cinayet, Güncel, Yargı, Hukuk, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel RTÜK Başkanı'ndan Medyaya Narin Kızı İçin Sorumluluk Çağrısı - Son Dakika

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