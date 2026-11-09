RTÜK, İzmir Aliağa'daki fabrika patlamasına ilişkin yayın yasağına uyum çağrısı yaptı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İzmir'in Aliağa ilçesindeki fabrikada meydana gelen patlamaya ilişkin alınan yayın yasağı kararına yayıncı kuruluşların hassasiyetle uyması gerektiğini bildirdi.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Aliağa Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla olaya dair yayın yasağı getirildiği hatırlatıldı.

Kararın, dezenformasyon ve toplumsal infialin önlenmesi, kamu düzeninin korunması ve soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi amacıyla 5187 sayılı Basın Kanunu uyarınca alındığı belirtilen açıklamada, soruşturma tamamlanıncaya kadar olayla ilgili yazılı, görsel, sosyal medya ve internet ortamındaki her türlü haber, röportaj ve yorumun yayın yasağı kapsamında olduğu kaydedildi.

Açıklamada, yayıncı kuruluşların, mahkeme kararına hassasiyetle uymalarının önem taşıdığı vurgulandı.