RTÜK, Sözcü TV ve KOZA TV'ye yayın ilkeleri ihlali gerekçesiyle para cezası verdi - Son Dakika
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RTÜK, Sözcü TV ve KOZA TV'ye yayın ilkeleri ihlali gerekçesiyle para cezası verdi

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RTÜK, Sözcü TV ve KOZA TV\'ye yayın ilkeleri ihlali gerekçesiyle para cezası verdi
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RTÜK toplantısında Sözcü TV ve KOZA TV'ye tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerinin ihlali gerekçesiyle idari para cezası verildi. Sözcü TV'ye Murat Ağırel'in tutuklanmasına ilişkin yorumlar, KOZA TV'ye fon soruşturmasındaki konuk iddiaları nedeniyle ceza verildi.

(ANKARA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu toplantısında "tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini" ihlal ettiği gerekçesiyle Sözcü TV ve KOZA TV'ye idari para cezası uygulandı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu toplantısında, Sözcü TV'de 25 Ekim tarihinde yayınlanan "Simge Fıstıkoğlu ile İyi Ki Hafta Sonu" isimli programda sunucu Fıstıkoğlu'nun Murat Ağırel'in tutuklanmasıyla ilgili yaptığı yorumlarda Ağırel'in gazetecilik faaliyeti nedeniyle tutuklandığı yönünde kanaat oluşturduğu tespiti üzerine, kanala yaptırım uygulandı.

KOZA TV'YE "DOĞRULUK İLKESİNİ İHLALDEN" YAPTIRIM

KOZA TV'de 21 Ekim ve 23 Ekim tarihlerinde yayınlanan, moderatörlüğü Evren Özalkuş tarafından yapılan "Doğrusunu İstersen" isimli programlarda fon soruşturmasıyla ilgili program konuklarından İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu'nun ve YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın iddiaları üzerine sunucunun düzeltme yapmadığı ve konuğun ifadelerini tasdik ettiği iddiasıyla, kanala yaptırım uygulandı.

RTÜK ÜYESİ KESER:  HALKIN HABER ALMA HAKKI VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ DARALTILIYOR

RTÜK Üst Kurulu Üyesi Tuncay Keser de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "RTÜK'ten SZC ve KOZA TV'ye yine ceza… İki hafta önce fon yolsuzluğu soruşturmasıyla ilgili yayınları nedeniyle üst sınırdan ceza alan SZC TV Murat Ağırel'in 'haksız yere tutuklandığı algısı oluşturduğu', Koza TV ise fon yolsuzluğu soruşturması ile ilgili siyasetçilerin yorumlarının, doğruluğundan emin olunmaksızın yayınladığı gerekçesiyle yaptırıma uğradı. Milyarlarca liralık fon yolsuzluğu soruşturması ile bağlantılı erişim engelleri ve televizyon yayınlarının peş peşe cezalandırılması, halkın haber alma hakkı ile basın ve ifade özgürlüğünü daraltan süreçlerdir. Yorum programlarında siyasi tartışma çerçevesinde ifade edilen görüşlerin, 'haberde doğruluk' cenderesine alınması ve cezalandırma yoluna gidilmesi, çoğulculuk ilkesine, RTÜK'ün düşünce çeşitliliğini koruma yükümlülüğüne aykırıdır. Gazeteci Murat Ağırel'in masumiyet karinesini hiçe sayan ve siyasi tartışma özgürlüğüne darbe vuran yaptırım kararlarına muhalefet ettim" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
Radyo Ve Televizyon Üst KuruluMurat AğırelSözcü TVPolitikaGüncelKozaSon Dakika

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