RTÜK'ten Ferdi Tayfur Yorumlarına İnceleme

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(ANKARA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Ferdi Tayfur hakkında Tele 1 ekranlarında yapılan ahlaki olmayan yorumlar dikkatimizdedir. Merhum sanatçımıza yapılan terbiye dışı davranış incelenmektedir" açıklamasını yaptı.

Besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu 79 yaşındaki Ferdi Tayfur, dün hayatını kaybetti. Tayfur'un ölümünün ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Müzik dünyamızın acı kaybı Ferdi Tayfur sanatçımız hakkında Tele 1 ekranlarında yapılan ahlaki olmayan yorumlar dikkatimizdedir. Yayında topluma mal olmuş, kitlelerin gönlünü kazanmış merhum sanatçımıza yapılan terbiye dışı davranış Üst Kurul Uzmanlarımız tarafından incelenmektedir. Acı kaybıyla hayranlarını üzüntüye gark eden Ferdi Tayfur, aziz milletimizin gönlündeki yerini her daim koruyacaktır. Manevi şahsına, ailesine ve sevenlerine yapılan saygısızlığı kabul etmemiz mümkün değildir. Gerek Yasadaki gerekse medya tarafından kabul gören yayıncılık etik kuralları gereği başlatılan inceleme sonrasında hazırlanacak uzman raporu kısa sürede RTÜK gündemine gelecektir."