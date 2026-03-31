RTÜK'ten Yayın Teknolojileri İçin Yeni Düzenleme
RTÜK'ten Yayın Teknolojileri İçin Yeni Düzenleme

31.03.2026 12:34
RTÜK, medya kuruluşlarının yayın teknikleri arasında geçişini kolaylaştıran değişiklik yaptı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), kablolu ve uydu yayın yönetmeliklerinde yapılan değişiklikle medya hizmet sağlayıcı kuruluşların SD, HD, 4K ve 8K yayın teknikleri arasında daha kolay geçiş yapabilmesine imkan tanındığını bildirdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu ve Uydu Yayın Yönetmeliklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, düzenlemeyle, SD, HD, 4K ve 8K gibi farklı yayın teknikleri arasında geçiş yapmak isteyen kuruluşlar için süreç sadeleştirildi.

Yayıncı kuruluşların üzerindeki bürokratik yükü hafifletmek amacıyla yapılan değişiklikler kapsamında yayın ortamı değişmeksizin yalnızca yayın tekniğini değiştirmek isteyen kuruluşlar, Üst Kurula başvurmaları halinde teknik denetime tabi tutulmadan ve mevcut yayın lisansı süresiyle sınırlı olmak kaydıyla yayın tekniği değişikliği yapabilecek.

Düzenleme sadece mevcut yayınları değil, lisans yenileme süreçlerini de kapsıyor. Kablolu ve Uydu Yayın Yönetmeliklerinin 9. maddelerinde yapılan değişiklikle, medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara lisans yenileme dönemlerinde farklı bir yayın tekniği talebinde bulunma imkanı tanındı.

Açıklamada, önceki uygulamada yayın tekniğini değiştirmek isteyen kuruluşların mevcut lisanslarını iptal ettirerek yeniden başvuru yapmak zorunda kaldığı, bunun da zaman kaybı ve ekonomik yük oluşturduğu aktarıldı.

Ayrıca yeni düzenlemenin, yayıncı kuruluşların teknolojik dönüşüm süreçlerini hızlandırmayı, maliyetleri azaltmayı ve bürokratik süreçleri sadeleştirmeyi amaçladığı kaydedildi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
